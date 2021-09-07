07.09.2021 21:09
В Харькове заиграла легендарная скрипка Страдивари (фото)
Во вторник, 7 сентября на площадке возле станции метро «Госпром» МАСО «Слобожанский» провел открытую репетицию концерта «Мистическая красная скрипка Страдивари».
Солировала скрипачка, обладательница «Красного Мендельсона» Элизабет Питкэрн.
«Красный Мендельсон» или «Красная скрипка» - известный среди знатоков истории музыки инструмент. Его изготовил в 1720 году мастер Антонио Страдивари. Считается, что она имеет одни из лучших акустических свойств среди существующих сегодня скрипок.
История инструмента настолько необычна, что по ней сняли фильм «Красная скрипка» с Сэмюэлем Л. Джексоном.
Инструментом владел выдающийся скрипач Йозеф Иоахим, но впоследствии след скрипки потерялся - почти 200 лет никто не знал, где она. Лишь в 1930-х годах скрипка появилась в Берлине в собственности потомков выдающегося композитора Феликса Мендельсона. В 1990 году ее анонимно приобрел на аукционе американец, чтобы подарить 16-летней внучке Элизабет. Девушка держала скрипку в секрете, пока сама не стала известной скрипачкой.
Концерт, репетиция которого прошла возле "Госпрома", состоится 10 сентября во Дворце студентов НЮУ в 20:00. Под руководством дирижера Даниила Австриха (Германия) Элизабет Питкэрн и МАСО «Слобожанский» сыграют композиции Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева, Арама Хачатуряна.
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