07.09.2021 21:09

В Харькове заиграла легендарная скрипка Страдивари (фото)

Во вторник, 7 сентября на площадке возле станции метро «Госпром» МАСО «Слобожанский» провел открытую репетицию концерта «Мистическая красная скрипка Страдивари».





Солировала скрипачка, обладательница «Красного Мендельсона» Элизабет Питкэрн. Солировала скрипачка, обладательница «Красного Мендельсона» Элизабет Питкэрн.

«Красный Мендельсон» или «Красная скрипка» - известный среди знатоков истории музыки инструмент. Его изготовил в 1720 году мастер Антонио Страдивари. Считается, что она имеет одни из лучших акустических свойств среди существующих сегодня скрипок.

История инструмента настолько необычна, что по ней сняли фильм «Красная скрипка» с Сэмюэлем Л. Джексоном.

Инструментом владел выдающийся скрипач Йозеф Иоахим, но впоследствии след скрипки потерялся - почти 200 лет никто не знал, где она. Лишь в 1930-х годах скрипка появилась в Берлине в собственности потомков выдающегося композитора Феликса Мендельсона. В 1990 году ее анонимно приобрел на аукционе американец, чтобы подарить 16-летней внучке Элизабет. Девушка держала скрипку в секрете, пока сама не стала известной скрипачкой.

Концерт, репетиция которого прошла возле "Госпрома", состоится 10 сентября во Дворце студентов НЮУ в 20:00. Под руководством дирижера Даниила Австриха (Германия) Элизабет Питкэрн и МАСО «Слобожанский» сыграют композиции Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева, Арама Хачатуряна.

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