Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 8 сентября

В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков.
Начиная с 8 сентября в Харькове начнет повышаться температура благодаря поступлению теплого воздуха с Западной Европы. Заморозки отступят, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +7°...+13°C (ощущается как +10°C). Ветер юго-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +17°...+22°C (ощущается как +21°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 37%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.
Вечером небольшая обпачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +18°...+13°C (ощущается как +18°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 29%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Ожидается благоприятная космическая погода. Весь день будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания, которые не приведут к возникновению магнитных бурь.
Народные приметы. Наши предки заметили, если в этот день холодный утренник, то будет ранняя и холодная зима.
О суровой зиме говорили и опавшие к 8 сентября листья березы и дуба.
На рябине мало ягод – осень будет не дождливой. Если рябина уродилась – холода не за горами.
В прежние времена этот день был посвящен рябине, она считалась именинницей. Собирали рябину и калину, и примечали: "Большой урожай рябины - к морозу".
Эмоции будут перевешивать логику, так что вероятность ошибиться очень велика. При этом звезды в этот день склоняют к глобализму, так что и ошибки могут оказаться «с размахом».
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
9 сентября профессиональный праздник отмечают косметологи, производители и продавцы косметики, пластические хирурги, работники модельного бизнеса – Международный день красоты.
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