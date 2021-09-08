08.09.2021 07:00

Что объединяет журналистов и грамотность: события 8 сентября

Международный день солидарности журналистов был учрежден в 1958 году в Бухаресте, на 4 конгрессе международной организации журналистов.

По замыслу депутатов, в этот день журналисты всех стран и изданий должны демонстрировать миру свою сплоченность, особенно в деле защиты своих прав.



Началось все с того, что 8 сентября 1943 года в Германии был казнен чехословацкий журналист, писатель-антифашист Юлиус Фучик. Он стал известен всему миру своей книгой «Репортаж с петлей на шее», написанной им в застенках пражской тюрьмы. После его смерти книга была переведена на 70 языков мира, а с 1958 года день смерти Фучика стал отмечаться как Международный день солидарности журналистов.



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Международный День грамотности – один из международных дней, отмечаемых в системе ООН.Он был учрежден ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации «Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности»



Борьба с неграмотностью по-прежнему остается задачей огромного масштаба и сложности. Несмотря на заметные успехи многих стран, более 860 миллионов взрослых остаются неграмотными, а более 100 миллионов детей не ходят в школу.



Также в этот день...



В 1157 году родился Ричард I Львиное Сердце, Король Англии из династии Плантагенетов, лидер крестовых походов.



1380 – состоялась Куликовская битва, положившая начало освобождению Руси от монголо-татарского ига. Русская армия под командованием князя Дмитрия Ивановича Донского одерживает победу над ханом Мамаем (войском Золотой Орды).



1636 – основан Гарвардский университет, старейший из университетов США.



1664 – нидерландская колония Новый Амстердам сдана англичанам и позднее переименована в Нью-Йорк.



1841 – родился Антонин Дворжак, чешский композитор («Родина моя», «Гуситская», «Русалка»).



1930 – сотрудник компании 3М Ричард Дрю изобретает клейкую ленту – скотч. Еще в 1925 году Ричард Дрю принес на тестирование в автомастерскую липкую ленту шириной 5 см. Маляр решил использовать опытный образец, но когда он начал наносить другой цвет, он заметил, что лента «скукоживается». Исследовав ленту, маляр понял, что в целях экономии клей нанесен только по краям ленты. Маляр сообщил об этом изобретателю. Это и стало причиной для прозвища ленты – «скотч», то есть «шотландский» – с намеком на шотландскую скупость, один из стереотипов Англии и Америки.



1919 – родилась Людмила Целиковская, советская актриса театра и кино («Сердца четырех», «Воздушный извозчик», «Беспокойное хозяйство», «Иван Грозный», «Повесть о настоящем человеке»).



1923 – родился Расул Гамзатов, аварский поэт, писатель, публицист, политический деятель.



1925 – родился Питер Селлерс (настоящее имя Ричард Генри Селлерс), британский киноактер («Казино Ройяль», «Возвращение розовой пантеры», «Лолита»).



1941 – началась блокада Ленинграда во время второй мировой войны. Отмечается как День поминовения в память защитников Ленинграда, павших и живых.



1945 – родился Владимир Фокин, кинорежиссер («ТАСС уполномочен заявить», «Сыщик»).



1952 – вышло первое издание повести Эрнеста Хемингуэя «Старик и море».



1960 – родилась Ия Нинидзе, грузинская актриса («Небесные ласточки», «Мелодии Верийского квартала», «Покаяние»).



1961 – появляется первое сообщение о связи курения с заболеваниями сердца.



1962 – родился Томас Кречманн, немецкий актер («Пианист», «Голова в облаках», «Особо опасен», «Операция «Валькирия», «U-429: Подводная тюрьма»).



1966 – выпущен пилотный выпуск сериала «Star Trek».



1971 – родился Мартин Фримен, британский актер («Автостопом по галактике», доктор Ватсон в сериале «Шерлок» и Бильбо в экранизации «Хоббит» Питера Джексона).



1971 – родился Владимир Епифанцев, российский актер театра и кино («Я остаюсь», «Живой», «Граница: Таежный роман», «Тайный знак»), режиссер, деятель трэш-культуры.



1979 – родилась Пинк (настоящее имя Алиша Мур), американская поп-певица.



1989 – в Киеве основан Народный рух Украины.



1991 – Македония получила независимость.



1993 – создана Всемирная организация городов наследия ЮНЕСКО. Отмечается как День солидарности городов Всемирного культурного наследия.



2009 – на концерте Black Eyed Peas был зарегистрирован и занесен в Книгу рекордов Гиннесса флешмоб как самый большой в мире, который устроили зрители. В нем участвовало около 21 тысячи человек.



2011 – на месте старого футбольного и легко-атлетического стадиона Делле Альпи в Турине (Италия) открыт новый футбольный стадион Ювентус Стэдиум, являющийся домашним стадионом для «Ювентуса».



Именины отмечают: Адриан, Виктор, Георгий, Дмитрий, Мария, Наталья, Петр, Роман.