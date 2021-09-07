07.09.2021 20:23
Смертельно опасный поступок посетителя: комментарий представителя харьковского зоопарка (фото)
В Харькове произошел случай, который мог привести к трагедии.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на социальные сети, сегодня в зоопарке один из посетителей позволил себе очень опасный поступок, посадив детей на ограждение вольера с медведями. Снимок был подхвачен соцсетями.
Пресс-секретарь Зоопарка Жанна Сусло заявил
а, что возмущена поведением посетителей, отметив, что в в таких случаях сотрудники зоопарка напоминают гостям о правилах поведения с помощью громкоговорителя. "В данном случае, подчеркнула Жанна Сусло, - "мужчину попросили немедленно забрать детей с ограждения", обратив внимание на то, что зрителей от диких животных отделяет забор, за которым находится ров безопасности, а за ним натянуты провода с электричеством. "Но даже несмотря на все защитные системы пренебрегать правилами безопасности в зоопарке ни в коем случае нельзя”, — подытожила пресс-секретарь Харьковского зоопарка Жанна Сусло.
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Комментариев: 1
Ткач Вадим
// 2021-09-07 21:45:10
//
Жанна сменила фамилию? Раньше она была Жанна Сивуха...