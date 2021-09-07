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07.09.2021  20:23   

Смертельно опасный поступок посетителя: комментарий представителя харьковского зоопарка (фото)

В Харькове произошел случай, который мог привести к трагедии.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, сегодня в зоопарке один из посетителей позволил себе очень опасный поступок, посадив детей на ограждение вольера с медведями. Снимок был подхвачен соцсетями. 
 
Пресс-секретарь Зоопарка Жанна Сусло заявила, что возмущена поведением посетителей, отметив, что в в таких  случаях сотрудники зоопарка  напоминают гостям о правилах поведения с помощью громкоговорителя. "В данном случае, подчеркнула Жанна Сусло, - "мужчину попросили немедленно забрать детей с ограждения", обратив внимание на то, что зрителей от диких животных отделяет забор, за которым находится ров безопасности, а за ним натянуты провода с электричеством. "Но даже несмотря на все защитные системы пренебрегать правилами безопасности в зоопарке ни в коем случае нельзя”, — подытожила пресс-секретарь Харьковского зоопарка Жанна Сусло.
 
 
Ранее мы писали о правилах поведения в Харьковском зоопарке. 

 

Источник:   Newsroom
 Тэги:  правила поведения, зоопарк, харьков, опасность, смерть
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Комментариев: 1

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Ткач Вадим // 2021-09-07 21:45:10 // Ответить
Жанна сменила фамилию? Раньше она была Жанна Сивуха...

 

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