26.03.2022 13:36 Рита Парфенова

27 марта Украина переходит на летнее время: подробности

Сегодня ночью, с субботы на воскресенье, 27 марта, Украина перейдет на летнее время.



Фото из открытых источников

В последнее воскресенье марта в 3:00 стрелки переводятся на один час вперед, передает РЕДПОСТ.



Отметим, что в Украине переход на летнее и зимнее время регламентируется постановлением Кабинета Министров "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года. Согласно постановлению, страна ежегодно переходит на летнее время в последнее воскресенье марта. Сезонный перевод часов применяется во многих странах, в частности, чтобы более рационально использовать светлое время суток, экономить электроэнергию на освещение, для синхронизации с другими странами или территориями.



Впервые «летний» и «зимний» порядок исчисления времени был введен в Англии в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии на протяжении суток. В настоящее время на «летнее» и «зимнее» время переходят более чем в 110 странах мира, в том числе в США, Канаде, большинстве стран ЕС, Турции, Израиле, Иране.



В то же время 161 страна мира отказалась от использования «летнего» времени. Среди них – Китай, Япония, Индия.



Кстати, чтобы не путаться, в какую сторону переводить стрелку, достаточно запомнить простую ассоциацию: Весной стрелки крутим Вперед, Осенью – Обратно.