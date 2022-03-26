26.03.2022 12:45 Рита Парфенова

Парк Горького в Харькове просыпается после зимы (видео)

Озеленители начали весенние работы в парке Горького.

В харьковском парке Горького уже вовсю хозяйничает весна: в разных уголках расцветают крокусы, подснежники, подснежники, передает РЕДПОСТ.

И в субботу, 26 марта, озеленители начали весенние работы. 9 человек приехали, пришли пешком, чтобы подготовить растения к теплому времени. Специалисты убирают специальную ткань, защищавшую можжевельники зимой, расправляют ветки хвойных деревьев. С кустов гортензии, сакур и других теплолюбивых растений снимают каркасные теплички.



По плану, через неделю озеленители освободят от зимних укрытий все растения в парке. После этого начнут готовить газоны, цветники, аллеи к открытию сезона. Убеждены, что традиционные майские выходные харьковчане проведут в любимом парке, празднуя победу над врагом.