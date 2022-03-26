Парк Горького в Харькове просыпается после зимы (видео)

Озеленители начали весенние работы в парке Горького.
В харьковском парке Горького уже вовсю хозяйничает весна: в разных уголках расцветают крокусы, подснежники, подснежники, передает РЕДПОСТ.
И в субботу, 26 марта, озеленители начали весенние работы. 9 человек приехали, пришли пешком, чтобы подготовить растения к теплому времени. Специалисты убирают специальную ткань, защищавшую можжевельники зимой, расправляют ветки хвойных деревьев. С кустов гортензии, сакур и других теплолюбивых растений снимают каркасные теплички.
По плану, через неделю озеленители освободят от зимних укрытий все растения в парке. После этого начнут готовить газоны, цветники, аллеи к открытию сезона. Убеждены, что традиционные майские выходные харьковчане проведут в любимом парке, празднуя победу над врагом.
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