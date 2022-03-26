Под Харьковом ВСУ освободили несколько населенных пунктов, - Синегубов

В Малой Рогани российских войск больше нет.
Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.
По его словам, Вооруженные Силы Украины не только защищают свои позиции, а переходят в контрнаступление.
"В направлении Малой Рогани уже освободили несколько населенных пунктов, сейчас там продолжаются бои", - написал он.
Продолжаются бои и на Изюмском направлении, там наши войска тоже держат оборонительные позиции.
Вооруженные Силы Украины продолжают защищать Харьковщину и не отступают ни на метр, отметил председатель ХОВА.
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