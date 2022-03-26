26.03.2022 12:11 Рита Парфенова

Под Харьковом ВСУ освободили несколько населенных пунктов, - Синегубов

В Малой Рогани российских войск больше нет.



Фото из открытых источников

Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.

По его словам, Вооруженные Силы Украины не только защищают свои позиции, а переходят в контрнаступление.

"В направлении Малой Рогани уже освободили несколько населенных пунктов, сейчас там продолжаются бои", - написал он.



Продолжаются бои и на Изюмском направлении, там наши войска тоже держат оборонительные позиции.



Вооруженные Силы Украины продолжают защищать Харьковщину и не отступают ни на метр, отметил председатель ХОВА.