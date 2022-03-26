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26.03.2022  12:11   Рита Парфенова

Под Харьковом ВСУ освободили несколько населенных пунктов, - Синегубов

В Малой Рогани российских войск больше нет.


Фото из открытых источников

Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.

По его словам, Вооруженные Силы Украины не только защищают свои позиции, а переходят в контрнаступление.

"В направлении Малой Рогани уже освободили несколько населенных пунктов, сейчас там продолжаются бои", - написал он.

Продолжаются бои и на Изюмском направлении, там наши войска тоже держат оборонительные позиции.

Вооруженные Силы Украины продолжают защищать Харьковщину и не отступают ни на метр, отметил председатель ХОВА.

Тэги:  агрессия россии, хога, харьков
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