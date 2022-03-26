Фигуристы из Харькова выступили на Чемпионате мира во Франции

Харьковчане Александра Назарова и Максим Никитин вышли в финал Чемпионата мира по фигурному катанию 2022 года.
На чемпионате мира по фигурному катанию-2022, который проходит во французском городе Монпелье с 23 по 27 марта, харьковские фигуристы без подготовки, выступили под новую мелодию (на песню Джамалы 1944 и композицию Ой, в лугу красная калина) и в тренировочной форме. После выступления харьковчан зрители в знак поддержки Украины аплодировали нашим спортсменам почти две минуты.
Отметим, Александре Назаровой удалось уехать из Харькова в начале войны, а Максиму Никитину – всего через три недели, которые он провел под постоянными обстрелами российских войск.
Соревнования проходили среди фигуристовы из стран, входящих в Международный союз конькобежцев, рожденные до июля 2006 года. Из-за вторжения российских войск в Украину спортсмены сборных РФ и Беларуси от турнира были отстранены.
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