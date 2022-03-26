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26.03.2022  09:20   Рита Парфенова

Игорь Терехов: Многие начали возвращаться в Харьков

Несмотря на обстрелы, в Харькове постепенно возобновляют инфраструктуру и даже проводят культурные мероприятия


Фото из открытых источников

Об обстановке в Харькове городской голова Игорь Терехов в комментарии изданию «Страна», передает РЕДПОСТ.

По его словам, российская армия продолжает обстреливать город тяжёлой техникой.

«Ночью было много обстрелов.  Целенаправленно был удар по "Новой почте", где раздаётся гуманитарная помощь, в результате погибли люди. В основном противник стреляет по жилым домам, у нас уже порядка 1300 жилых домов разрушено", — сообщил мэр Харькова.

Он добавил, что в городе частично удалось возобновить подачу горячей воды и нет проблем с продуктами питания и медикаментами.

«Где не разрушено, везде есть вода, тепло, электричество, и мусор мы вывозим. Там, где разрушено — отключили электроэнергию, потому что там уже никто не живет. Также у нас работают практически все  супермаркеты, часть аптек, и мы раздаём гуманитарную помощь», — отметил Терехов.

Как сообщил мэр Харькова, примерно 70% горожан остались в Харькове.

«Люди не хотят уезжать, а многие даже начали возвращаться в город. Постоянно едут машины обратно в Харьков», — рассказал Терехов.

По словам Игоря Терехова, несмотря на постоянные обстрелы, в субботу, 26 марта, в Харькове состоится культурное мероприятие.

«Мы устраиваем концерт в относительно безопасном месте в рамках "Kharkiv music fest". Вы же помните выражение Уинстона Черчилля, о том, как во время войны ему принесли на рассмотрение бюджет страны. Полистав документ, он спросил: "А где же затраты на культуру?" Ему ответили: "Так война же идёт, какая культура?!". На что он сказал: "Если нет культуры, так зачем мы тогда воюем?" Вот так и у нас", — подытожил Терехов.

Тэги:  игорь терехов, харьков, агрессия россии
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