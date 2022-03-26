26.03.2022 09:20 Рита Парфенова

Игорь Терехов: Многие начали возвращаться в Харьков

Несмотря на обстрелы, в Харькове постепенно возобновляют инфраструктуру и даже проводят культурные мероприятия



Фото из открытых источников

Об обстановке в Харькове городской голова Игорь Терехов в комментарии изданию «Страна», передает РЕДПОСТ.



По его словам, российская армия продолжает обстреливать город тяжёлой техникой.



«Ночью было много обстрелов. Целенаправленно был удар по "Новой почте", где раздаётся гуманитарная помощь, в результате погибли люди. В основном противник стреляет по жилым домам, у нас уже порядка 1300 жилых домов разрушено", — сообщил мэр Харькова.



Он добавил, что в городе частично удалось возобновить подачу горячей воды и нет проблем с продуктами питания и медикаментами.



«Где не разрушено, везде есть вода, тепло, электричество, и мусор мы вывозим. Там, где разрушено — отключили электроэнергию, потому что там уже никто не живет. Также у нас работают практически все супермаркеты, часть аптек, и мы раздаём гуманитарную помощь», — отметил Терехов.



Как сообщил мэр Харькова, примерно 70% горожан остались в Харькове.



«Люди не хотят уезжать, а многие даже начали возвращаться в город. Постоянно едут машины обратно в Харьков», — рассказал Терехов.



По словам Игоря Терехова, несмотря на постоянные обстрелы, в субботу, 26 марта, в Харькове состоится культурное мероприятие.



«Мы устраиваем концерт в относительно безопасном месте в рамках "Kharkiv music fest". Вы же помните выражение Уинстона Черчилля, о том, как во время войны ему принесли на рассмотрение бюджет страны. Полистав документ, он спросил: "А где же затраты на культуру?" Ему ответили: "Так война же идёт, какая культура?!". На что он сказал: "Если нет культуры, так зачем мы тогда воюем?" Вот так и у нас", — подытожил Терехов.