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25.03.2022  21:27   Дмитрий Колоней

Харьковских газовиков дважды обстреляли во время работы

Об этом сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса ХОВА.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ХОГА , 25 марта 2022 года специалисты АО «Харьковгаз» и АО «Харьковгоргаз» дважды попали под обстрелы во время ремонта газопровода в одном из пригородов Харькова. Специалисты обеих компаний проводили восстановление сети, обеспечивающей газом почти 10 тыс. домовладений и поврежденной во время бомбардировки врагом.
 
“Несмотря на риск и сложности работы, совместными усилиями удалось завершить ремонт и начать пуск газа в дома. Никто из работников газовых компаний не пострадал”, - сообщили в Департаменте.
 
В другом населенном пункте газовики завершили ремонт газопровода низкого давления и возобновили газоснабжение для 770 семей.
 
Ремонтно-восстановительные работы на газопроводах в Харькове и области продолжаются.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  агрессия россии, ремонт газопровода, харьков
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