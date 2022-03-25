25.03.2022 21:27 Дмитрий Колоней

Харьковских газовиков дважды обстреляли во время работы

Об этом сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса ХОВА.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ХОГА , 25 марта 2022 года специалисты АО «Харьковгаз» и АО «Харьковгоргаз» дважды попали под обстрелы во время ремонта газопровода в одном из пригородов Харькова. Специалисты обеих компаний проводили восстановление сети, обеспечивающей газом почти 10 тыс. домовладений и поврежденной во время бомбардировки врагом.

“Несмотря на риск и сложности работы, совместными усилиями удалось завершить ремонт и начать пуск газа в дома. Никто из работников газовых компаний не пострадал”, - сообщили в Департаменте.

В другом населенном пункте газовики завершили ремонт газопровода низкого давления и возобновили газоснабжение для 770 семей.

Ремонтно-восстановительные работы на газопроводах в Харькове и области продолжаются.