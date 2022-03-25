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25.03.2022  20:59   Дмитрий Колоней

Убийство матери и ограбление киоска в Харькове: злоумышленницы пойманы

С начала вторжения российских войск в Харьковской области полиция задержала 85 преступников.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, задержаны 12 российских военнослужащих, 2 участника ДРГ, 6 подозреваемых в умышленном убийстве, 1 подозреваемый в причинении тяжких телесных повреждений, а также 63 подозреваемых ы преступлениях, связанных с оружием.
 
В Киевском районе Харькова полицейские задержали 49-летнюю женщину за умышленное убийство матери. Открыто уголовное производство. Досудебное расследование продолжается.
 
Из торгового киоска в Слободском районе 31-летняя злоумышленница пыталась похитить алкоголь и сигареты. Ее противоправные действия заметили прохожие и вызвали полицию.
Следователи сообщили женщине о подозрении в совершении преступления и взяли под стражу на 30 суток.
 
Напомним, в Украине ужесточена ответственность за мародерство.
Минимальное наказание по ст. 432 Уголовного кодекса Украины увеличено с трех до пяти лет лишения свободы.
Кроме того, санкции ряда статей Уголовного кодекса Украины дополнены квалифицирующим признаком – совершение преступления в условиях военного или чрезвычайного положения. Речь идет о краже, грабеже, разбое, вымогательстве, присвоении/расходе имущества.
Следовательно, даже за мелкую кражу злоумышленникам теперь может грозить реальный срок заключения.
 
Тэги:  убийство, воровство, харьков
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