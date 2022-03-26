Детей, живущих в метро Харькова, развлекают аниматоры

Аниматоры Центрального парка культуры и отдыха им. Горького дают представления для детей, скрывающихся от взрывов на станциях метрополитена.
Аниматоры парка подготовили для малышей развлекательную программу с танцами, играми и соревнованиями, передает РЕДПОСТ.
Костюмированное представление уже показали на станциях «Армейская», «Алексеевская» и «Дворец спорта», а сегодня аниматоры собираются посетить станции «Спортивная» и «Холодная Гора».
«Любимый парк харьковчан вносит свой вклад в победу – поддерживает детей, отвлекает от ужаса войны и дарит им радость и смех. Впоследствии спектакль увидят ребята и на других станциях метро», - отметили в парке.
Кроме того, в планах коллектива также дать представления в хранилищах в школах города.
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