26.03.2022 15:03 Евгений Клочко

В Харькове оккупанты повредили мемориальный комплекс жертвам Холокостам "Дробицкий Яр"

В Харькове мемориал в Дробицком яру был поврежден в результате артиллерийского обстрела российских оккупационных войск.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Telegramm-канал Объединенной еврейской общины Украины.

По их информации, 26 марта на выезде из Харькова в сторону Чугуева в результате артиллерийских обстрелов вооруженных сил российской федерации был поврежден монумент в виде Меноры на въезде в мемориальный комплекс "Дробицкий Яр".

По данным Государственного архива Харьковской области, здесь было расстреляно от 16 до 20 тысяч жертв Холокоста.

Мемориальный комплекс Славы был открыт в 1977 году. Он увековечил память великого подвига советских солдат, которые боролись за нашу свободу и жизнь на земле. Именно здесь фашисты казнили десятки тысяч советских солдат, партизан, военнопленных и простых горожан.