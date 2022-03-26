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26.03.2022  15:03   Евгений Клочко

В Харькове оккупанты повредили мемориальный комплекс жертвам Холокостам "Дробицкий Яр"

В Харькове мемориал в Дробицком яру был поврежден в результате артиллерийского обстрела российских оккупационных войск.


ОЄОУ | ОЕОУ | UJCU
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Telegramm-канал Объединенной еврейской общины Украины.
 
По их информации, 26 марта на выезде из Харькова в сторону Чугуева в результате артиллерийских обстрелов вооруженных сил российской федерации был поврежден монумент в виде Меноры на въезде в мемориальный комплекс "Дробицкий Яр".
 
По данным Государственного архива Харьковской области, здесь было расстреляно от 16 до 20 тысяч жертв Холокоста.
 
Напомним, 24 марта соссийские оккупанты из реактивных систем залпового огня обстреляли мемориальный комплекс Славы в Лесопарке.
 
Мемориальный комплекс Славы был открыт в 1977 году. Он увековечил память великого подвига советских солдат, которые боролись за нашу свободу и жизнь на земле. Именно здесь фашисты казнили десятки тысяч советских солдат, партизан, военнопленных и простых горожан.
 
Источник:   ОЄОУ | ОЕОУ | UJCU
 Тэги:  агрессия россии, дробицкий яря, харьков
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