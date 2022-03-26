26.03.2022 16:05 Дмитрий Колоней

В Харькове ЦПАУ консультирует в социальных сетях

Специалисты Центра предоставления административных услуг города Харькова готовы проконсультировать в соцсетях.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылась на горсовет, специлисты центра остаются на связи, пока ЦПАУ и его территориальные подразделения не работают, и предоставление административных услуг приостановлено.

Горожане могут задать вопрос, воспользовавшись социальными сетями:

Также со специалистами можно связаться по электронной почте: [email protected]

«Верим в то, что совсем скоро мы возобновим нашу работу, и каждый сможет получить качественные услуги. Спасибо вам за понимание и ожидание!» – отметили в Центре предоставления административных услуг города Харькова.