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26.03.2022  16:05   Дмитрий Колоней

В Харькове ЦПАУ консультирует в социальных сетях

Специалисты Центра предоставления административных услуг города Харькова готовы проконсультировать в соцсетях.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылась на горсовет, специлисты центра остаются на связи, пока ЦПАУ и его территориальные подразделения не работают, и предоставление административных услуг приостановлено.
 
Горожане могут задать вопрос, воспользовавшись социальными сетями:
 
Также со специалистами можно связаться по электронной почте: [email protected]
 
«Верим в то, что совсем скоро мы возобновим нашу работу, и каждый сможет получить качественные услуги. Спасибо вам за понимание и ожидание!» – отметили в Центре предоставления административных услуг города Харькова.
Тэги:  цпау, консультации в соцсетях, харьков
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