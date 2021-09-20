20.09.2021 16:18 Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 21 сентября

Практически весь вторник будет идти дождь – от слабого ночью до умеренного днем. Утром слабый туман.





Под влиянием малоподвижного циклона Roland в Харькове будет холодная и дождливая погода со среднесуточными температурами на 4-6 градусов ниже нормы, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром пасмурно, вероятность осадков 74%. Температура воздуха +9°...+10°C (ощущается как +11°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 87%. Температура воздуха +11°...+13°C (ощущается как +11°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 30%. Температура воздуха +10°...+8°C (ощущается как +10°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 68%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. По прогнозам экспертов, магнитных бурь опасаться не стоит. Космическая погода не окажет негативного влияния на состояние здоровья людей, зависимых от вспышек на Солнце.



Народные приметы. Наши предки приметили, если в этот день погода хорошая, то и осень будет хорошая.