Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 21 сентября

Практически весь вторник будет идти дождь – от слабого ночью до умеренного днем. Утром слабый туман.
Под влиянием малоподвижного циклона Roland в Харькове будет холодная и дождливая погода со среднесуточными температурами на 4-6 градусов ниже нормы, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром пасмурно, вероятность осадков 74%. Температура воздуха +9°...+10°C (ощущается как +11°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 87%. Температура воздуха +11°...+13°C (ощущается как +11°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 30%. Температура воздуха +10°...+8°C (ощущается как +10°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 68%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 5%. По прогнозам экспертов, магнитных бурь опасаться не стоит. Космическая погода не окажет негативного влияния на состояние здоровья людей, зависимых от вспышек на Солнце.
Народные приметы. Наши предки приметили, если в этот день погода хорошая, то и осень будет хорошая.
Сегодня особенно хорошо вы будете чувствовать себя вдали от насиженного места – в командировке, в разъездах, на отдыхе.
Практически весь вторник будет идти дождь – от слабого ночью до умеренного днем. Утром слабый туман.
Сегодня рекрутеры, они же хедхантеры, они же агенты по найму, они же менеджеры по подбору персонала отмечают профессиональный праздник.
влажность:
давление:
ветер: