21.09.2021 07:00

Осенины: приметы, традиции и запреты 21 сентября

Православные отмечают сегодня Рождество Пресвятой Богородицы.

Праздник в честь рождения Девы Марии был установлен в 4 веке. В народе он получил также другие названия — Малая Пречистая (Большая Пречистая празднуется в день Успения Богородицы), Оспожинки, Осенины.

Осенины отмечаются 21 сентября и связаны с днем осеннего равноденствия, который, как известно, приходится как раз на последнюю декаду сентября и которому люди с древних времен придавали большое значение. Всегда считалось, что в этот день осень окончательно вступает в свои права.



В этот день наши предки провожали лето и весело встречали осень. Дело в том, что осенняя пора всегда была самым радостным временем года для славян, так как работа в поле, наконец, заканчивалась и у наших прародителей начиналась своеобразная «пора отпусков».



Одной из главных традиций Осенин являлось обновление огня. Встречая осень, славяне обычно гасили весь старый огонь в доме и зажигали новый. Причем новый источник тепла и света всегда добывался ударами кремня или трением дерева. Наши предки верили, что зажженный в этот осенний праздник огонь обладает своей особой энергией.



У женщин же в Осенины была своя важная «миссия». Рано утром они, взяв с собой овсяный хлеб и кисель, шли к водоемам. Там самая старшая из участниц обряда стояла с принесенными яствами и читала молитву Пресвятой Богородице, а все остальные водили вокруг нее хоровод и пели песни. После этого хлеб делили поровну между всеми присутствующими, а придя домой, хозяйка кормила им домашний скот. По мнению наших прародителей, это должно было гарантировать, что у животных будет приплод.



Кроме того, в Осенины устраивалась сельская братчина - застолье, в котором принимали участие все жители села. Причем чем богаче был недавно собранный урожай, тем разгульнее и обильнее было торжество. Стоит отметить, что на праздничном столе обязательно присутствовала кутья из крупы и меда, чтобы помянуть усопших.



А после крещения Руси Осенины вместе с днем осеннего равноденствия заменили христианским праздником Рождества Богородицы. Что неудивительно, ведь в то время практически у всех языческих торжеств появилась православная составляющая.



21 сентября обращали свои молитвы к Богородице бездетные женщины, чтобы святая заступница послала им ребёнка. Женщины, у которых не было детей, накрывали стол и приглашали всех нищих в селе «чтобы помолились за её детей».

* * * В 1982 году Генеральная Ассамблея провозгласила Международный день мира как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия. Для некоторых мир – повседневная реальность. На улицах спокойно, дети ходят в школу. Там, где устои общества прочны, бесценный дар мира может никем особенно и не замечаться. Однако для слишком многих людей в современном мире этот дар – не более чем сказочная мечта. Они живут в оковах страха. Для них-то в основном и существует этот день.

Также в этот день...

1781 – утвержден герб города Харькова. «По сообщению неизданного «Топографического описания Харьковского наместничества 1785 г.», герб Харькова представлял из себя положенные в зеленом поле крестообразно рог изобилия с находящимися в нем плодами и цветами и кадуцею или Меркуриев жезл; он указывал на естественные богатства окружающих город селений и на торговлю, производившеюся на местных ярмарках…»

1811 – закладывается Императорский Никитский ботанический сад в Крыму.

1866 – родился Герберт Джордж Уэллс, английский писатель, который придумал научную фантастику.

1911 – родился Марк Бернес, актер и певец («Два бойца», «Большая жизнь», «Великий перелом»).

1916 – родился Зиновий Гердт, выдающийся советский киноактер, народный артист СССР («Золотой теленок», «Биндюжник и король», «Воры в законе»).

1937 – вышла повесть Толкиена «Хоббит, или Туда и Обратно».

1947 – родился Стивен Эдвин Кинг, американский писатель. Традиционно его связывают с жанром хоррор, но величайшая его вещь – сериал «Темная Башня», который он писал 30 лет – является гремучим коктейлем из фэнтези, научной фантастики, драмы, хоррора и вестерна. Один из самых читаемых и богатых писателей в мире.

1949 – Мао Цзэдун провозгласил создание Китайской Народной Республики.

1950 – родился Билл Мюррей, американский актер («День сурка», «Охотники за привидениями», «Тутси»).

1965 – родился Фредерик Бегбедер, французский писатель («99 франков», «Любовь живёт три года»).

1971 – родился Ростислав Хаит, актер театра и кино, сценарист, продюсер («День выборов», «День радио», «О чем говорят мужчины»).

2004 – был основан Викицитатник на русском языке.

Именины отмечают: Георгий, Иван, Ипполит, Макар, Мария, Матвей.