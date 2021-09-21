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21.09.2021  08:00   Рита Парфенова

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 21 сентября

День обещает внести ясность в дела, поступки и мысли. Главное – не увлекаться «раскладом по полочкам» в общении, чтобы не опуститься до банального выяснения отношений.

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 21 сентября

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овны сегодня будут полны энтузиазма и боевого задора, я нежелание окружающих с энтузиазмом включаться в процесс приравнивать к саботажу. Чтобы все-таки добиться результата, стоит выбрать усовершенствованный метод кнута и пряника: «Упрекай наедине, а хвали публично».

Телец (21 апреля – 21 мая)
Тельцы проведут день в гармонии с собой и с миром. Звезды советуют выбирать разговоры по душам, чтобы прояснить спорные вопросы, попросить прощения или признаться в любви.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Новая информация или логические размышления могут заставить Близнецов резко изменить свое мнение о чем-то или о ком-то. Будьте готовы, что привычные факты вдруг обернутся совершенно неожиданной стороной.

Рак (22 июня – 23 июля)
В работе, требующей полной сосредоточенности, Раков ждет успех. Так что день будет особенно удачен для  бухгалтеров, ученых и исследователей. Правда, погруженность в собственные мысли может помешать стать душой компании и поддерживать легкую беседу.

Лев (24 июля – 23 августа)
Пришло время избавиться от чего-то старого и надоевшего, чтобы, согласно учению фен-шуй, освободить в своей жизни место для нового. Речь идет не только о вещах и других материальных предметах, но и об угаснувших чувствах или неосуществимых планах.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Окружающие могут раздражать Дев, поэтому звезды советуют сосредоточиться на делах, в которых нужно принимать самостоятельные решения, таких как наука, учеба или собственный бизнес. В них Девы будут излучать уверенность и способны достичь неплохих результатов.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весам надо не действовать, а лишь планировать будущие действия – есть вероятность ошибиться из-за недостатка информации в каком-то вопросе. Лучше собирать недостающие сведения – со временем это им пригодится.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
День наделяет Скорпионов повышенной внимательностью к мелочам, в глаза будут бросаться даже самые небольшие ошибки окружающих. Чтобы не провести этот день в избавлении от несуществующих недостатков, смиритесь с несовершенствами и просто наслаждайтесь жизнью.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Стрельцам звезды советуют действовать по формуле: «Чаще пользуйся ушами, чем языком». Именно сегодня представители этого знака могут стать обладателем чьих-то секретов, планов, идей или просто получить хорошую пищу для размышлений.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Прямолинейность сегодня не всегда играет на руку Козерогам. Чтобы избежать конфликтов, звезды советуют свести общение к минимуму, переключившись на разгребание рабочих завалов, приготовление еды, уборку, шоппинг и другие повседневные дела.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Особенность сегодняшнего дня – повышенная внимательность. Водолею необходимо быть настороже, иначе его беспечностью кто-то тут же воспользуется в своих интересах.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбам следует быть осторожными: они могут оказаться объектом критики или даже посягательства на свои права. В первую очередь недоразумения могут быть связаны с деньгами и имуществом Рыб, однако возможны и рабочие конфликты, и другие противостояния с окружающими.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп по знакам зодиака, астрологический прогноз, харьков, гороскоп
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