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21.09.2021  08:17   

Коронавирус в Харькове: уйдут ли школы на дистанционку (официальная информация)

Так будет ли в Харькове дистанционка? В Департаменте образования предоставили окончательный ответ.


Фото из открытых источников

Переход Украины в «жёлтую зону» карантинных ограничений никак не скажется на работе школ и детских садов, –  сообщила РЕДПОСТ директор профильного Департамента Ольга Деменко. По её словам, условия, которые выдвинул Кабмин для работы учреждений образования в период ужесточения карантина, в Харькове выполнены.

«Согласно постановлению Кабинета министров, школам разрешается не переходить на дистанционное обучение на время действия «жёлтого», «оранжевого» или даже «красного» уровня эпидбезопасности, если 80% персонала будут привиты против COVID-19. Хочу сказать, в Харькове в среднем в школах вакцинировались даже больше – 85,5% сотрудников. А это значит, что мы можем сказать, что дистанционки в Харькове не будет. И общеобразовательные, и дошкольные, и внешкольные детские учреждения будут работать в привычном режиме», – заверила Ольга Деменко.

Правда, на сегодняшний день только часть работников вакцинировались двумя дозами, а часть пока только одной. Но это дело времени, говорят в Департаменте образования, потому что вскоре, следуя правилам иммунизации, педагоги получат и вторую необходимую прививку от коронавируса.

Тем не менее в школах собираются ввести, так называемый, кабинетный режим обучения.

«Перемещения учащихся в школе будет сведено до минимума. Классы будут находится в одном кабинете, и к ним будут приходить учителя. И конечно будут, как и положено, соблюдаться все противоэпидемические меры: проветривание, дезинфекция и ношение масок», – сказала Ольга Деменко.

Также она предупредила, что будет ограничен  доступ родителей в школы. В Департаменте объяснили, что это мера вынужденная, дабы лишний раз не подвергать детей риску заражения  вирусом, и попросили отнестись к этому с пониманием.

Напомним, украинское правительство намеренно усилить карантинные ограничения в стране.
Тэги:  коронавирус, харьков, карантин, дистанционное обучение, школа, ольга деменко
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