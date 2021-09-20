20.09.2021 19:14 Евгений Клочко

В пяти районах Харькова не будет света 21 сентября: адреса

В Харькове во вторник 21 сентября 2021 года планируется отключение в пяти районах города.



Фото из открытых источников

Электричество в этих районах будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго.

Во вторник 21 сентября с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:

Южный район

в-д. Фесенковский, 12;

12; ул. Днепровская, 11; 14; 20; 26; 28; 30; 45; 7; 7А; 7Б; 9;

11; 14; 20; 26; 28; 30; 45; 7; 7А; 7Б; 9; ул. Лебединская, 1; 2; 5; 6/11; 8;

1; 2; 5; 6/11; 8; ул. Оренбургская, 14; 16; 18; 4; 6; 6А;

14; 16; 18; 4; 6; 6А; ул. Плехановская, 73; 73/75;

73; 73/75; ул. Полевая, 10; 8.

Северный район

б-р. Фронтовиков , 34;

, 34; в-д. Армейский , 4; 5; 6; 6А; 8;

, 4; 5; 6; 6А; 8; ул. Академика Погорелова, 11/18; 13; 14; 15; 15А; 16; 17; 18; 19; 2А; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 29А; 3; 30; 32/19; 33; 35; 36; 38; 4; 4А; 40; 42; 44/20; 46; 48; 5; 50/19; 54; 56; 58; 6; 6А; 62; 64; 66; 7; 8; 9/17;

11/18; 13; 14; 15; 15А; 16; 17; 18; 19; 2А; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 29А; 3; 30; 32/19; 33; 35; 36; 38; 4; 4А; 40; 42; 44/20; 46; 48; 5; 50/19; 54; 56; 58; 6; 6А; 62; 64; 66; 7; 8; 9/17; ул. Армейская, 1; 10; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106/28; 107; 108/29; 109; 11; 110; 111/30; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 12; 120; 121; 122/32; 123; 124; 126; 126Б; 1/29; 13; 131; 133; 135; 137; 139; 14; 140; 141; 142; 144; 146; 148; 15; 16; 16А; 17; 18; 2; 2А; 22А/34; 23; 24/31; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 4; 40; 41; 42; 46/23; 47; 48; 49; 5; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 58А; 59; 6; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 7; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 75А; 76; 77; 78; 8; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 9; 90; 91; 92/33; 94; 96; 97; 98; 99;

1; 10; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106/28; 107; 108/29; 109; 11; 110; 111/30; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 12; 120; 121; 122/32; 123; 124; 126; 126Б; 1/29; 13; 131; 133; 135; 137; 139; 14; 140; 141; 142; 144; 146; 148; 15; 16; 16А; 17; 18; 2; 2А; 22А/34; 23; 24/31; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 4; 40; 41; 42; 46/23; 47; 48; 49; 5; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 58А; 59; 6; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 7; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 75А; 76; 77; 78; 8; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 9; 90; 91; 92/33; 94; 96; 97; 98; 99; ул. Артилерийская , 31/79;

, 31/79; ул. Боевая , 10; 101; 101А; 106; 108; 11; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 115/117; 116; 118; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 24; 24/22; 26; 27; 28; 29; 29А; 3; 30; 30А; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 36А; 37; 37А; 38; 4; 40; 41; 42; 43; 43А; 44; 44А; 45; 46; 48; 48А; 48Б; 48В; 48Г; 49; 49А; 5; 50Б; 50В; 51; 52; 52А; 53; 54; 55; 56; 57; 57А; 58; 58А; 58Б; 59; 59А; 6; 6А; 6Д; 60; 60А; 60Б; 61; 61А; 62; 63; 65; 66; 66А; 67; 68; 69; 7; 70; 70А; 71; 71А; 71/15; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 77А; 78; 79; 8; 81; 82; 83; 84; 86; 88; 89; 89А; 9; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 95А; 96; 97; 98;

, 10; 101; 101А; 106; 108; 11; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 115/117; 116; 118; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 24; 24/22; 26; 27; 28; 29; 29А; 3; 30; 30А; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 36А; 37; 37А; 38; 4; 40; 41; 42; 43; 43А; 44; 44А; 45; 46; 48; 48А; 48Б; 48В; 48Г; 49; 49А; 5; 50Б; 50В; 51; 52; 52А; 53; 54; 55; 56; 57; 57А; 58; 58А; 58Б; 59; 59А; 6; 6А; 6Д; 60; 60А; 60Б; 61; 61А; 62; 63; 65; 66; 66А; 67; 68; 69; 7; 70; 70А; 71; 71А; 71/15; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 77А; 78; 79; 8; 81; 82; 83; 84; 86; 88; 89; 89А; 9; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 95А; 96; 97; 98; ул. Городовикова , 1; 10; 10А; 11; 12/52; 13; 15; 17; 3; 5; 7; 9;

, 1; 10; 10А; 11; 12/52; 13; 15; 17; 3; 5; 7; 9; ул. Клочковская, 161; 163; 163А; 165; 167; 169; 169А; 171; 171А; 229; 238 ОБЩЕЖИТИЕ; 279; 280; 282; 283; 284; 286; 288; 290; 291; 292; 293; 294; 296; 296А; 298; 3; 300; 301; 302; 303; 304; 304/1; 304/2; 305; 305/2; 310; 311; 313; 315; 315А; 316; 318А; 321; 324; 326; 331; 331А; 332; 338; 340; 343Е; 344А; 358; 360; 360А; 362; 364; 61/63;

161; 163; 163А; 165; 167; 169; 169А; 171; 171А; 229; 238 ОБЩЕЖИТИЕ; 279; 280; 282; 283; 284; 286; 288; 290; 291; 292; 293; 294; 296; 296А; 298; 3; 300; 301; 302; 303; 304; 304/1; 304/2; 305; 305/2; 310; 311; 313; 315; 315А; 316; 318А; 321; 324; 326; 331; 331А; 332; 338; 340; 343Е; 344А; 358; 360; 360А; 362; 364; 61/63; ул. Кузнецкая , 100А;

, 100А; ул. Монтажная , 10;

, 10; ул. Алексеевская , 13А; 15; 16; 16Б; 17; 18; 19; 19А; 20; 21А; 22; 23; 24; 25; 25А; 26; 27; 27А; 28; 29/1; 3; 33; 33А; 35; 35А; 36; 37; 37А; 38; 39; 39А; 39Б; 39/2; 40; 41; 41А; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 5; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 7; 9;

, 13А; 15; 16; 16Б; 17; 18; 19; 19А; 20; 21А; 22; 23; 24; 25; 25А; 26; 27; 27А; 28; 29/1; 3; 33; 33А; 35; 35А; 36; 37; 37А; 38; 39; 39А; 39Б; 39/2; 40; 41; 41А; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 5; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 7; 9; ул. Победная, 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 3; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 44; 46; 48; 5; 50; 52; 54; 56; 58; 60; 7; 8;

12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 3; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 44; 46; 48; 5; 50; 52; 54; 56; 58; 60; 7; 8; ул. Целиноградская, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17/42; 18; 19/37; 2А; 21; 23; 25; 27; 28; 29; 3; 31; 33; 39; 4; 41; 43; 45; 47; 49; 5; 51; 53; 55; 57; 59; 6; 61; 63; 65; 67; 67А; 69; 7; 71; 73; 75; 77; 79; 8; 81; 9;

10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17/42; 18; 19/37; 2А; 21; 23; 25; 27; 28; 29; 3; 31; 33; 39; 4; 41; 43; 45; 47; 49; 5; 51; 53; 55; 57; 59; 6; 61; 63; 65; 67; 67А; 69; 7; 71; 73; 75; 77; 79; 8; 81; 9; пр. Людвига Свободы, 31;

31; пер. Артилерийский , 9;

, 9; пр. Победы , 46;

, 46; ул. Двадцать Третього Августа , 10/12; 12 А; 12/10; 6; 8; 8А;

, 10/12; 12 А; 12/10; 6; 8; 8А; ул. Клочковская, 228;

228; пер. Шекспира, 7.

Салтовский район

ул. Героев Труда , 47; 47Б; 49;

, 47; 47Б; 49; ул. Светлая, 17; 19; 21; 21А;

17; 19; 21; 21А; ул. Героев Труда , 47Е; 49; 49А; 70А;

, 47Е; 49; 49А; 70А; ул. Светлая, 17; 19; 19А; 21.

Восточный район

ул. Михаила Водяного , 161;

, 161; пр-д. Биробиджанский 2-й, 10; 12; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 4; 6; 8;

10; 12; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 4; 6; 8; пр-д. Биробиджанский 3-й , 1; 10; 12; 14; 16; 17А; 18; 2; 20; 22; 24; 26; 27; 28; 30; 30А; 32; 4; 40; 42; 44; 6; 8;

, 1; 10; 12; 14; 16; 17А; 18; 2; 20; 22; 24; 26; 27; 28; 30; 30А; 32; 4; 40; 42; 44; 6; 8; пр-д. Биробиджанский 4-й, 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 32; 34А; 35; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Центральный район

ул. Академика Павлова, 303; 303А; 309;

303; 303А; 309; ул. Валентиновска, 15; 15Б; 15/17; 17; 17А;

15; 15Б; 15/17; 17; 17А; ул. Старошишковская , 9А;

, 9А; пер. Лесопарковский 1-й, 5;

5; спуск Куликовский, 9.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 20 сентября 2021 года в Харькове отключили электроснабжение в трех районах города.