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20.09.2021  18:42   Дмитрий Колоней

В Харькове прошел праздник для родителей и детей

Масштабную акцию «Семейные ценности» провели 18 сентября 2021 года в Саржином яру.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, для посетителей работали несколько локаций. Гостей встречали детские аквагримеры, ростовые куклы и аниматоры шоу мыльных пузырей. Также посетители имели возможность принять участие в викторинах и квестах, сделать тематическое фото.
 
В учебных зонах для гостей провели мастер-классы. Там родители и дети делали фигурки из кинетического песка, изготавливали гигантские слаймы, играли в «Дженгу» и создавали оригинальные вещи из бумаги. Кроме того, работали психологические практикумы, на которых гости мероприятия занимались созданием «Герба своей семьи», работали с метафорическими картами, знакомились с интересными техниками арт-терапии.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове состоялся 7-ой образовательный проект "Ночь науки" с презентации высших учебных заведений Харькова на площади Свободы.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  саржин яр, семейные ценности, харьков, акция, семья, дети
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