20.09.2021 18:42 Дмитрий Колоней

В Харькове прошел праздник для родителей и детей

Масштабную акцию «Семейные ценности» провели 18 сентября 2021 года в Саржином яру.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, для посетителей работали несколько локаций. Гостей встречали детские аквагримеры, ростовые куклы и аниматоры шоу мыльных пузырей. Также посетители имели возможность принять участие в викторинах и квестах, сделать тематическое фото.

В учебных зонах для гостей провели мастер-классы. Там родители и дети делали фигурки из кинетического песка, изготавливали гигантские слаймы, играли в «Дженгу» и создавали оригинальные вещи из бумаги. Кроме того, работали психологические практикумы, на которых гости мероприятия занимались созданием «Герба своей семьи», работали с метафорическими картами, знакомились с интересными техниками арт-терапии.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове состоялся 7-ой образовательный проект "Ночь науки" с презентации высших учебных заведений Харькова на площади Свободы.