29.07.2022 16:59 Дмитрий Колоней

Відкритою прихильницею "русского мира" зайнялася харківська прокуратура (фото)

Розпочато кримінальну справу щодо коллаборантки у Харківскій області.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Харківську прокуратуру, за даними слідства, у Куп’янську 55-річна жінка дала інтерв‘ю ЗМІ, в якому виправдовує збройну агресію РФ та зазначає, що довго чекала на російських «визволителів».

Крім того, жінка звернулась до незаконної окупаційної влади з метою отримання паспорта громадянина РФ.

Довідково: за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими Управління СБУ в Харківській області здійснється досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно 44-річного чоловіка, який добровільно зайняв посаду керівника окупаційної адміністрації у м. Куп‘янськ (ч. 5 ст. 111-1 КК України).