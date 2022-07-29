    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Відкритою прихильницею "русского мира" зайнялася харківська прокуратура (фото)
29.07.2022  16:59   Дмитрий Колоней

Відкритою прихильницею "русского мира" зайнялася харківська прокуратура (фото)

Розпочато кримінальну справу щодо коллаборантки у Харківскій області.

Розпочата кримінальна справа щодо коллаборантки у Харківскій області.
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру, за даними слідства, у Куп’янську 55-річна жінка дала інтерв‘ю ЗМІ, в якому виправдовує збройну агресію РФ та зазначає, що довго чекала на російських «визволителів».
 
Розпочата кримінальна справа щодо коллаборантки у Харківскій області.
 
Крім того, жінка звернулась до незаконної окупаційної влади з метою отримання паспорта громадянина РФ.
 
Довідково: за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими Управління СБУ в Харківській області здійснється досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно 44-річного чоловіка, який добровільно зайняв посаду керівника окупаційної адміністрації у м. Куп‘янськ (ч. 5 ст. 111-1 КК України). 
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, предательница, харьков, купянск
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.07 Надзвичайні події У Харківській області окупанти погрожують сім’ям позбавленням батьківських прав 29.07 Армія Обстріл Богодухова: стало відомо якими ракетами здійснили окупанти удар під Харковом (фото) 29.07 Надзвичайні події Житель Харківської області помер внаслідок ворожого обстрілу
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 