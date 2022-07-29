29.07.2022 16:55 Віталій Хінєвіч

ПриватБанк та MoneyGram запустили в Україні новий сучасний сервіс

В Україні запустили сервіс прямих переказів на гривневі рахунки банків партнерів MoneyGram.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ПриватБанк.

Повідомляється, що ПриватБанк спільно з MoneyGram запустили в Україні новий сервіс, завдяки якому українці можуть отримувати перекази MoneyGram прямим зарахуванням на гривневі рахунки ПриватБанку та банків – партнерів MoneyGram в Україні.

Для швидкого отримання переказу варто лише надати відправнику IBAN гривневої картки ПриватБанку (або іншого українського банку) та імʼя і прізвище отримувача латиницею. Після відправки переказу гроші буде автоматично зараховано на картку, а клієнт миттєво отримає повідомлення про зарахування коштів.

Дізнатись реквізити рахунку IBAN картки ПриватБанку можна в Приват24, скориставшись меню «Сервіси» → «Перекази» → «SWIFT» → «Реквізити», в терміналі самообслуговування: зверху справа натисніть «Налаштування» –> «Отримати реквізити картки» –> вставте Картку для виплат → введіть ПІН-код –> натисніть «Роздрукувати» або в Чат онлайн за тегом «реквізити».

На картки ПриватБанку перекази MoneyGram зараховуються автоматично цілодобово. Швидкість зарахування переказу MoneyGram на картки інших українських банків залежить від роботи СЕП НБУ та банку отримувача, максимальний термін до 3-х робочих днів.

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