27.07.2022 17:15 Віталій Хінєвіч

Українці можуть отримати єДопомогу у відділеннях Укрпошти

Громадяни можуть отримати грошову допомогу у відділеннях Укрпошти.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Укрпошту.

Повідомляється, що грошові виплати в рамках проєкту єДопомога можна отримати у відділенні Укрпошти.

Для цього потрібно зареєструватися на платформі єДопомога. Наявність банківського рахунку – не обов’язкова: при заповненні заяви на сайті потрібно зазначити відсутність IBAN і за умови прийняття рішення міжнародною організацією отримати грошові кошти у відділеннях Укрпошти.

Отримати грошову допомогу від міжнародних організацій можуть наступні категорії громадян:пенсіонери, українці, які перебувають на окупованих, деокупованих або територіях, де проходять активні бойові дії, а також вразливі категорії, до яких входять внутрішньо переміщені особи, багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю, батько чи мати, що самотужки виховують малолітню дитину.

Нагадаємо, в Польщі відкрився освітній хаб для українських дітей.