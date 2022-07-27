27.07.2022 17:15 Віталій Хінєвіч
Українці можуть отримати єДопомогу у відділеннях Укрпошти
Громадяни можуть отримати грошову допомогу у відділеннях Укрпошти.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на Укрпошту.
Повідомляється, що грошові виплати в рамках проєкту єДопомога можна отримати у відділенні Укрпошти.
Для цього потрібно зареєструватися на платформі єДопомога. Наявність банківського рахунку – не обов’язкова: при заповненні заяви на сайті потрібно зазначити відсутність IBAN і за умови прийняття рішення міжнародною організацією отримати грошові кошти у відділеннях Укрпошти.
Отримати грошову допомогу від міжнародних організацій можуть наступні категорії громадян:пенсіонери, українці, які перебувають на окупованих, деокупованих або територіях, де проходять активні бойові дії, а також вразливі категорії, до яких входять внутрішньо переміщені особи, багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю, батько чи мати, що самотужки виховують малолітню дитину.
Нагадаємо, в Польщі відкрився освітній хаб
для українських дітей.
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