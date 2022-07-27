    
Главная Новини Харкова Суспільство Українці можуть отримати єДопомогу у відділеннях Укрпошти
27.07.2022  17:15   Віталій Хінєвіч

Українці можуть отримати єДопомогу у відділеннях Укрпошти

Громадяни можуть отримати грошову допомогу у відділеннях Укрпошти.

єДопомога
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Укрпошту.
 
Повідомляється, що грошові виплати в рамках проєкту єДопомога можна отримати у відділенні Укрпошти.
 
Для цього потрібно зареєструватися на платформі єДопомога. Наявність банківського рахунку – не обов’язкова: при заповненні заяви на сайті потрібно зазначити відсутність IBAN і за умови прийняття рішення міжнародною організацією отримати грошові кошти у відділеннях Укрпошти.
 
Отримати грошову допомогу від міжнародних організацій можуть наступні категорії громадян:пенсіонери, українці, які перебувають на окупованих, деокупованих або територіях, де проходять активні бойові дії, а також вразливі категорії, до яких входять внутрішньо переміщені особи, багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю, батько чи мати, що самотужки виховують малолітню дитину.
 
Нагадаємо, в Польщі відкрився освітній хаб для українських дітей.
 
Источник:   Укрпошта
 Тэги:  помощь
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.07 Суспільство Франція надала допомогу українським медикам 22.07 Суспільство Допомога на поховання в Харкові: як її отримати під час війни 13.07 Суспільство Нуждающиеся харьковчане получают услугу «Уход на дому» (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 