У дев'ять громад Харківщини надійшла гуманітарна допомога

Обласний логістичний центр Харківщини передає продукти місцевим радам, які організовують роздачу допомоги населенню.
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ХОДА, 25 липня 2022 року Красноградська, Лозівська, Біляївська, Олексіївська, Зачепилівська, Кегичівська, Сахновщинська, Наталинська, Валківська територіальні громади загалом отримали близько 73 тис. літрів олії.
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Якщо хочете сьогодні щось організувати, чітко формулюйте: що треба робити, навіщо і яку користь це кому принесе. Інакше ніхто для вас і пальцем не ворушить.
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