27.07.2022 16:58 Дмитрий Колоней

У дев'ять громад Харківщини надійшла гуманітарна допомога

Обласний логістичний центр Харківщини передає продукти місцевим радам, які організовують роздачу допомоги населенню.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ХОДА, 25 липня 2022 року Красноградська, Лозівська, Біляївська, Олексіївська, Зачепилівська, Кегичівська, Сахновщинська, Наталинська, Валківська територіальні громади загалом отримали близько 73 тис. літрів олії.

Ковдри, матраци й дитячі підгузки вчора передали у Зміївську, Валківську, Олексіївську, Біляївську, Лозівську та Красноградську громади.

Допомога відвантажується щоденно. Так, протягом минулого тижня жителям Харківщини передали понад 267 тонн борошна - допомога надійшла Чугуївській, Південній, Вільхівській, Безлюдівській, Люботинській, Роганській, Новопокровській, Мереф’янській, Зміївській, Близнюківській, Височанській, Нововодолазькій, Балаклійській громадам.

Також з обласного логістичного центру передали матраци, одяг, взуття, ковдри, подушки тощо для мешканців Валківської, Слобожанської, Чугуївської, Ізюмської. Пісочинської, Малоданилівської, Краснокутської громад.

На пункти видачі в Харкові за тиждень відправили 13 тис. продуктових наборів, 37 тонн цукру, 38 тонн пшона, майже 23 тонни гороху і 17 тонн перлової крупи.

Крім того, обласний логістичний центр забезпечує гуманітарною допомогою військові частини, ДСНС та лікарні Харкова і області.