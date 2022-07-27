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27.07.2022  16:50   Віталій Хінєвіч

Ранковий обстріл Харкова 20 липня: Стало відомо про стан здоров'я потерпілої дівчинки

Медики розповіли про стан здоров'я 15-річної дівчинки, яка постраждала внаслідок ворожого обстрілу Харкова 20 липня.

Обстріл Харкова
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Суспільне.
 
Повідомляється, що життю 15-річної дівчинки, яка отримала поранення внаслідок ворожого обстрілу Харкова, нічого не загрожує. Дитині поступово стає краще. 
 
"У дитини було діагностовано травму грудної клітки, шиї, кінцівок", - повідомив лікар дитячого відділення Євгеній.
 
Медики оцінюють стан здоров'я пацієнта ближче до середнього ступеня важкості.
 
Нагадаємо, 20 липня близько 9:30 ранку окупанти обстріляли Київський район міста Харкова.
 
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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