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27.07.2022  17:31   Дмитрий Колоней

Народний обранець під Харковом перейшов на бік ворога

Депутату заочно повідомлено про підозру щодо діяльності під Харковом.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що депутат Дворічанської селищної ради від забороненої на теперішній час політичної партії перейшов на бік ворога. На вимогу окупантів підозрюваний обійняв незаконну посаду першого заступника виконуючого обов‘язки начальника Дворічанської тимчасової адміністрації Куп’янського району Харківської області.
 
Крім того, зрадник збирав інформацію про мешканців Дворічної, які мають мисливську зброю, з метою подальшої її передачі окупантам.
 
У квітні 2022 року підозрюваний під час зборів громадян біля селищної ради публічно повідомив про перехід Дворічанської територіальної громади до складу Російської Федерації. Досудове розслідування проводить СВ Управління СБУ в Харківській області.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, предательство, харьков, двуречная, купянск
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