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27.07.2022  17:45   Віталій Хінєвіч

«Что зависит от нас, все будет сделано» ,- Ігор Терехов розповів про підготовку до нового опалювального сезону

У Харкові ретельно готують місто до опалювального сезону.


«Что зависит от нас, все будет сделано» ,- Ігор Терехов розповів про підготовку до нового опалювального сезону
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міську раду.
 
27 липня мер Харкова Ігор Терехов, спілкуючись з журналістами, розповів, що в місті планують замінити 200 км тепломереж. В порівнянні з минулим роком було замінено 100 км тепломереж. Однак, в зв'язку з ворожими обстрілами Харкова сильно страждають міські комунікації. Також Ігор Терехов зазначив, що окупанти руйнують інфраструктуру міста.
 
«Что зависит от нас, все будет сделано, но я не исключаю, что россияне будут целенаправленно бомбить котельные, разбивать газопроводы. Мы готовимся к этому. Важно, как мы будем реагировать и как быстро устранять аварии. Что будет делать российский агрессор, предвидеть невозможно, поэтому будем исходить из сложившейся ситуации»- , зазначив Ігор Терехов.
 
Крім цього він розповів, що у Харкові вже замінили 80 км тепломереж. Комунальники ремонтують внутрішньобудинкові мережі і встановлюють енергозберігаючі склопакети.
 
Опалювальний сезон в Харкові планують розпочати 15 жовтня.
 
 
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкх, харьков, игорь терехов
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