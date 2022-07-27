27.07.2022 17:45 Віталій Хінєвіч

«Что зависит от нас, все будет сделано» ,- Ігор Терехов розповів про підготовку до нового опалювального сезону

У Харкові ретельно готують місто до опалювального сезону.



«Что зависит от нас, все будет сделано» ,- Ігор Терехов розповів про підготовку до нового опалювального сезону



Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міську раду.

27 липня мер Харкова Ігор Терехов, спілкуючись з журналістами, розповів, що в місті планують замінити 200 км тепломереж. В порівнянні з минулим роком було замінено 100 км тепломереж. Однак, в зв'язку з ворожими обстрілами Харкова сильно страждають міські комунікації. Також Ігор Терехов зазначив, що окупанти руйнують інфраструктуру міста.

«Что зависит от нас, все будет сделано, но я не исключаю, что россияне будут целенаправленно бомбить котельные, разбивать газопроводы. Мы готовимся к этому. Важно, как мы будем реагировать и как быстро устранять аварии. Что будет делать российский агрессор, предвидеть невозможно, поэтому будем исходить из сложившейся ситуации»- , зазначив Ігор Терехов.

Крім цього він розповів, що у Харкові вже замінили 80 км тепломереж. Комунальники ремонтують внутрішньобудинкові мережі і встановлюють енергозберігаючі склопакети.

Опалювальний сезон в Харкові планують розпочати 15 жовтня.