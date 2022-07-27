27.07.2022 16:25 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов розповів про особливості безпечних зупинок громадського транспорту (відео)

У Харкові готуються до встановлення зупинок-вкриттів громадського транспорту.

Про це повідомляє РЕДПОСТ

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що розроблено модель безпечних зупинок громадського транспорту.

«Безопасная остановка общественного транспорта рассчитана на пребывание людей до 50 человек. Также есть договор с провайдером, для обеспечения остановок интернетом»,- повідомив Ігор Терехов.

Крім цього він зазначив, що через 10-12 днів будуть встановленні перші безпечні зупинки. Всього необхідно в першу чергу встановити нові зупинки на 25 локаціях.

Нагадаємо, Ігор Терехов показав макети безпечних зупинок громадського транспорту.