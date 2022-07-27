27.07.2022 16:05 Віталій Хінєвіч

«Трудове право України»: освітяни-науковці презентували новий електронний посібник

Для студентів та викладачів створили посібник з трудового права.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на МОН України.

26 липня 2022 року відбулася презентація нового інноваційного електронного підручника «Трудове право України», розробленого командою прогресивних освітян-науковців за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні. На презентації був присутній міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

«Права людини, верховенство права та дієвої демократії є основою освітнього процесу в Україні та тими цінностями, які захищають наші воїни на фронті. Ми активно працюємо над створенням безпечних умов у новому навчальному році. Підручник, як елемент цього процесу, дозволяє здобувачам вищої освіти якісніше та ефективніше навчатися, а науково-педагогічним працівникам – ефективніше викладати. Вдячний авторському колективу та команді Координатора проектів ОБСЄ в Україні за актуальні роз’яснення правового регулювання праці та процедурних аспектів», – зазначив Сергій Шкарлет.

Матеріал підручника викладено в інноваційному форматі з використанням інфографіки, QR-кодів, активних посилань на офіційні тексти нормативних актів, судової практики (зокрема, правових позицій Верховного Суду та рішень Конституційного Суду України).

Підручник дозволить читачам опанувати теоретичні основи знань і набути необхідних практичних навичок, а також навчитися використовувати їх у різних життєвих ситуаціях, що вимагають прийняття юридично грамотних рішень.

Учасницею авторського колективу стала й народна депутатка України Юлія Гришина.

«Ідею створення інноваційного електронного підручника з трудового права вперше сформулював наш вчитель, професор, перший доктор юридичних наук із трудового права Процевський Олександр Іванович, виданням підручника ми також шануємо нашого вчителя. Мені приємно бути серед учасників авторського колективу підручника. Хочу особливо відмітити регіональне представництво колективу, це науковці з усіх юридичних шкіл трудового права Києва, Одеси, Харкова, Львова», – підкреслила Юлія Гришина.