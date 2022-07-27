27.07.2022 15:59 Дмитрий Колоней

Під Харковом на хабарі спіймали чоловіка

Під Харковом на гарячому затримано правопорушника.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Харківську прокуратуру, за даними слідства, у липні 2022 року мешканець м. Первомайський звернувся до Біляївської сільської ради, щоб отримати довідку про взяття його на облік як внутрішньо переміщеної особи та в подальшому щомісячно отримувати передбачену законодавством грошову допомогу.

Однак у чоловіка не було відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої ним здійснено внутрішнє переміщення. Заявнику в отриманні довідки відмовили через відсутність підстав для її видачі.

Отримавши відмову, чоловік вирішив піти іншим — незаконним — шляхом. За декілька днів він знову прийшов до заступника голови сільської ради та поклав йому на стіл 5 тис. грн, щоб усе ж таки отримати довідку переселенця.

Однак посадовець відразу повідомив правоохоронців про факт пропозиції та спроби надати йому неправомірну вигоду.

26 липня 2022 чоловіку повідомлено про підозру.