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27.07.2022  15:59   Дмитрий Колоней

Під Харковом на хабарі спіймали чоловіка

Під Харковом на гарячому затримано правопорушника.

Спіймали на хабарі чоловіка у Біляївці. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру, за даними слідства, у липні 2022 року мешканець м. Первомайський звернувся до Біляївської сільської ради, щоб отримати довідку про взяття його на облік як внутрішньо переміщеної особи та в подальшому щомісячно отримувати передбачену законодавством грошову допомогу.
 
Однак у чоловіка не було відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої ним здійснено внутрішнє переміщення. Заявнику в отриманні довідки відмовили через відсутність підстав для її видачі.
 
Отримавши відмову, чоловік вирішив піти іншим — незаконним — шляхом. За декілька днів він знову прийшов до заступника голови сільської ради та поклав йому на стіл 5 тис. грн, щоб усе ж таки отримати довідку переселенця. 
 
Однак посадовець відразу повідомив правоохоронців про факт пропозиції та спроби надати йому неправомірну вигоду.
 
26 липня 2022 чоловіку повідомлено про підозру.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  взятка, впл, харьков, первомайский
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