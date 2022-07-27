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27.07.2022  15:45   Віталій Хінєвіч

Два харківські трамваї частково змінять маршрути руху

Департамент інфраструктури повідомив про зміни у русі трамваїв №27 та 28.


Два харківські трамваї частково змінять маршрути руху
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що трамваї №27 та 28 курсуватимуть за графіком та частково змінять маршрути руху 27-28 липня.
 
У Департаменті інфраструктури надали наступний графік руху:
 
27 липня, з 16:00 до 19:00, та 28 липня, з 6:00 до 9:00 та з 16:00 до 19:00, трамваї курсуватимуть так:
 

№27 (основним маршрутом): Новожанове - вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – ст. м. «Київська» – вул. Веринська – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – вул. Москалевська – Новожанове;

№28 (основним маршрутом): Новожанове - вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Веринська – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – вул. Москалевська – Новожанове.

28 липня, з 9:00 до 16:00, трамваї поїдуть зміненим маршрутом:

№27: Новожанове – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – ст. м. «Героїв праці» (назад - так само);
 
№28: Новожанове – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Веринська – вул. Шевченка – вул. Героїв праці – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – Журавлівський гідропарк (назад – так само).
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, трамваи
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