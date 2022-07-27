Два харківські трамваї частково змінять маршрути руху

Департамент інфраструктури повідомив про зміни у русі трамваїв №27 та 28.
№27 (основним маршрутом): Новожанове - вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – ст. м. «Київська» – вул. Веринська – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – вул. Москалевська – Новожанове;
№28 (основним маршрутом): Новожанове - вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Веринська – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – вул. Москалевська – Новожанове.
28 липня, з 9:00 до 16:00, трамваї поїдуть зміненим маршрутом:
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Якщо хочете сьогодні щось організувати, чітко формулюйте: що треба робити, навіщо і яку користь це кому принесе. Інакше ніхто для вас і пальцем не ворушить.
Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня й небо у Харкові вкриється хмарами, які протримаються до вечора. .
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