27.07.2022 15:45 Віталій Хінєвіч

Два харківські трамваї частково змінять маршрути руху

Департамент інфраструктури повідомив про зміни у русі трамваїв №27 та 28.



Два харківські трамваї частково змінять маршрути руху



Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що трамваї №27 та 28 курсуватимуть за графіком та частково змінять маршрути руху 27-28 липня.

У Департаменті інфраструктури надали наступний графік руху:

27 липня, з 16:00 до 19:00, та 28 липня, з 6:00 до 9:00 та з 16:00 до 19:00, трамваї курсуватимуть так:

№27 (основним маршрутом): Новожанове - вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – ст. м. «Київська» – вул. Веринська – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – вул. Москалевська – Новожанове;

№28 (основним маршрутом): Новожанове - вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Веринська – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – вул. Москалевська – Новожанове.

28 липня, з 9:00 до 16:00, трамваї поїдуть зміненим маршрутом:

№27: Новожанове – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – ст. м. «Героїв праці» (назад - так само);

№28: Новожанове – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Веринська – вул. Шевченка – вул. Героїв праці – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – Журавлівський гідропарк (назад – так само).