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27.07.2022  15:41   Дмитрий Колоней

Повітряна тревога: що потрібно зробити за декілька хвилин

Як потрібно рухатись и про що треба пам'ятати нагадують правоохоронці.

Я повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУ Нацполіції, з моменту сигналу "Повітряна тривога" для захисту є декілька хвилин. Для цього теба  дотримуватися простих правил.
 

Треба памятати:  

 
  • Під час сигналу необхідно рухатись в протилежному напрямку від багатоповерхівок та промислових об’єктів.
  • В жодному випадку після сигналу не залишатися в приміщеннях, особливо на верхніх поверхах, у ТЦ та у місцях скупчення людей.
 

При отриманні сигналу необхідно: 

 
  • виключити світло, газ;
  • погасити вогонь; 
  • взяти документи, запас харчів, води; 
  • попередити сусідів, допомогти хворим та людям похилого віку вийти на вулицю; 
  • якнайшвидше дістатися захисної споруди/заховатися на місцевості;
  • дотримуватись спокою, порядку.
 
Тэги:  воздушная тревога, что делать, украина
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