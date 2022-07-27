27.07.2022 15:25 Віталій Хінєвіч

Енергетики відновили електропостачання в двох населених пунктах Золочівського району

Фахівці Харківобленерго провели ремонтні роботи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківобленерго.

Повідомляється, що майже два місяці села Басове та Однобрівка Золочівського району залишалися знеструмленими через постійні обстріли з боку російського агресора.

Перед початком відновлювальних робіт фахівці Золочівського РЕМ отримали дозвіл від військових, а сапери ретельно перевірили трасу проходження ліній електропередачі.

Роботи по відновленню були достатньо складними, адже на деяких ділянках не було можливості застосувати автовишку, бо вона могла перетворитися на мішень для ворожої артилерії.

Після усунення численних пошкоджень в електричних мережах працівники обленерго повернули світло до понад 200 домоволодінь.

«З першого дня війни Золочівщина перетворилася на пекельну територію. Щодня загарбники наносять вогневе ураження інфраструктурі і будинкам громади. Неодноразово під обстріли потрапляли і виробничі будівлі місцевого РЕМ. Але незважаючи на вкрай складну ситуацію, енергетики залишаються на своїх робочих місцях та забезпечують працездатність електричних мереж", - зазначили у товаристві.

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