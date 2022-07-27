27.07.2022 13:53 Рита Парфенова

У Харкові на вулиці Космонавтів усунули аварію

26 липня у Шевченківському районі було ліквідовано аварійні ситуації на трьох трубопроводах холодного водопостачання.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Харківводоканал».



«Оперативно виявивши характер ушкодження на водоводі діаметром 700 мм на вул. Космонавтів, який забезпечує подачу води мешканцям Олексіївського житлового масиву, вирішили проводити комплекс робіт без відключення водопостачання. Досвідчені районні бригади, маючи необхідну спецтехніку та матеріали, у стислий термін усунули аварійну ситуацію. Також нами було ліквідовано ще два пошкодження на водоводах на пр. Науки та вул. Дерев'янка. У сьогоднішніх планах – заміна ділянки трубопроводу холодного водопостачання на вул. Космічній та ліквідація пошкодження на водоводі на вул. Феодосійській. Переконаний, що і з цими завдання успішно впораємося», - підсумував начальник Шевченківського району служби зовнішніх водопровідних мереж Андрій Целогородцев.



Загалом вчора бригадами аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» було усунуто 8 пошкоджень на трубопроводах холодного водопостачання та упорядковано 9 оглядових колодязів.



Сьогодні, 27 липня, бригадами АВР Комплексу «Харківводопостачання» розпочато проведення ремонтних робіт на 15 пошкоджених ділянках водоводів.

Для економії часу бригад харків'ян просять докладно повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку та точну адресу, а також надавати номер телефону заявника для уточнення. Повідомити цю інформацію можна за телефоном 15-33.



Нагадаємо, згідно з результатами досліджень, якість води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.