27.07.2022 14:15 Віталій Хінєвіч
Харківські енергетики запрошують дітей взяти участь у конкурсі
Дітей запрошують прийняти участь в конкурсі малюнків.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на Харківобленерго.
Повідомляється, що Харківобленерго та профспілковий комітет товариства проводить конкурсу дитячих малюнків «Україна: Енергетичний вимір – 2022», присвячений Дню Незалежності України.
Прийняти участь в конкурсі можуть діти до 16 років, надіславши роботи до 10 серпня 2022 року включно.
В конкурсні визначили наступні номінації:
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патріотична – «Все буде Україна!»;
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безпечна – «Електробезпека під час війни»;
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професійна – «Праця енергетиків під час війни».
З умовами проведення можна ознайомитись за посиланням
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«Ми отримали вже десятки дитячих малюнків. Вони надходять з різних куточків Харківщини, а також з інших регіонів та навіть країн, де зараз вимушені перебувати наші діти заради безпеки. У своїх роботах учасники конкурсу намагаються зобразити свої мрії та сподівання – про перемогу України та мир. Ми переконані, ці мрії обов‘язково здійсняться! Запрошуємо всіх дітей до участі, з нетерпінням чекаємо на ваші малюнки!» - зазначили в оргкомітеті конкурсу.
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