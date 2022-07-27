    
Главная Новини Харкова Суспільство Харківські енергетики запрошують дітей взяти участь у конкурсі
27.07.2022  14:15   Віталій Хінєвіч

Харківські енергетики запрошують дітей взяти участь у конкурсі

Дітей запрошують прийняти участь в конкурсі малюнків.

Конкурс Харківобленерго
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківобленерго.
 
Повідомляється, що Харківобленерго та профспілковий комітет товариства проводить конкурсу дитячих малюнків «Україна: Енергетичний вимір – 2022», присвячений Дню Незалежності України.
Прийняти участь в конкурсі можуть діти до 16 років, надіславши роботи до 10 серпня 2022 року включно. 
 
В конкурсні визначили наступні номінації:
 
  • патріотична – «Все буде Україна!»;
  • безпечна – «Електробезпека під час війни»;
  • професійна – «Праця енергетиків під час війни».
З умовами  проведення можна ознайомитись за посиланням
 
«Ми отримали вже десятки дитячих малюнків. Вони надходять з різних куточків Харківщини, а також з інших регіонів та навіть країн, де зараз вимушені перебувати наші діти заради безпеки. У своїх роботах учасники конкурсу намагаються зобразити свої мрії та сподівання – про перемогу України та мир. Ми переконані, ці мрії обов‘язково здійсняться! Запрошуємо всіх дітей до участі, з нетерпінням чекаємо на ваші малюнки!» - зазначили в оргкомітеті конкурсу.
 
Нагадаємо, НБУ випустив пам'ятну колекцію монет.
 
Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  конкурс, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.07 Суспільство В Польше стартовал конкурс "Беженцы и мы. Твоя история" 20.06 Суспільство НБУ запускает ежегодный конкурс 19.05 Культура та туризм Начался ежегодный Всеукраинский конкурс среди журналистов
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 