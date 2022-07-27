27.07.2022 14:15 Віталій Хінєвіч

Харківські енергетики запрошують дітей взяти участь у конкурсі

Дітей запрошують прийняти участь в конкурсі малюнків.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківобленерго.

Повідомляється, що Харківобленерго та профспілковий комітет товариства проводить конкурсу дитячих малюнків «Україна: Енергетичний вимір – 2022», присвячений Дню Незалежності України.

Прийняти участь в конкурсі можуть діти до 16 років, надіславши роботи до 10 серпня 2022 року включно.

В конкурсні визначили наступні номінації:

патріотична – «Все буде Україна!»;

безпечна – «Електробезпека під час війни»;

професійна – «Праця енергетиків під час війни».

З умовами проведення можна ознайомитись за посиланням

«Ми отримали вже десятки дитячих малюнків. Вони надходять з різних куточків Харківщини, а також з інших регіонів та навіть країн, де зараз вимушені перебувати наші діти заради безпеки. У своїх роботах учасники конкурсу намагаються зобразити свої мрії та сподівання – про перемогу України та мир. Ми переконані, ці мрії обов‘язково здійсняться! Запрошуємо всіх дітей до участі, з нетерпінням чекаємо на ваші малюнки!» - зазначили в оргкомітеті конкурсу.