27.07.2022 14:30 Віталій Хінєвіч

У Харківській області мати та вітчим загрожували дитині фізичною розправою

У селі Троїцьке Лозівського району виявили факт домашнього насильства.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Національну поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що 26 липня правоохоронці отримали інформацію про домашнє насильство у селі Троїцьке Лозівського району.

Мати разом із вітчимом загрожували 16-річній дочці фізичною розправою.

На місце події виїхали поліцейські.

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Правоохоронці встановили, що на початку липня у родині виник конфлікт, під час якого батьки погрожували дитині та принижували її, нецензурно лаялись.

Стосовно батьків дівчинки було складено протоколи згідно з частиною 1 статті 173-2 Адміністративного кодексу України.