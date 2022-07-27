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27.07.2022  14:30   Віталій Хінєвіч

У Харківській області мати та вітчим загрожували дитині фізичною розправою

У селі Троїцьке Лозівського району виявили факт домашнього насильства.

Домашнє насилля
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Національну поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що 26 липня правоохоронці отримали інформацію про домашнє насильство у селі Троїцьке Лозівського району.
 
Мати разом із вітчимом загрожували 16-річній дочці фізичною розправою.
 
На місце події виїхали поліцейські.
 
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Правоохоронці встановили, що на початку липня у родині виник конфлікт, під час якого батьки погрожували дитині та принижували її, нецензурно лаялись.
 
Стосовно батьків дівчинки було складено протоколи згідно з частиною 1 статті 173-2 Адміністративного кодексу України.
 
Нагадаємо, у Харківській області знайшли зниклу дівчину.
 
Источник:   Національна поліція Харківської області
 Тэги:  происшествие, харьков
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