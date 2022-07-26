У Харківській області знайшли зниклу дівчину

16-річну дівчину, яка після сварки не повернулася додому, розшукали правоохоронці.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.
24 липня близько 22:40 до відділу поліції № 2 Чугуївського РУП надійшло повідомлення від мешканки смт Слобожанське про те, що зникла її донька. Жінка розповіла, що напередодні вони з дитиною посварилась. Вона намагалася самостійно розшукати її, але пошуки бажаного результату не дали.
Поліцейські встановили коло спілкування дівчини та розшукали її. Як з'ясувалося, 16-річна дівчина перебувала в гостях у знайомої. Вона не помітила, як сплинув час та настала комендантська година. Тому дівчина заночувала у подруги.
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