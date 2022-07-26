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26.07.2022  11:05   Рита Парфенова

Під Харьковом в результат обстрілу пошкоджено газопровід

Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено газопровід середнього тиску, який забезпечує газом одне з сіл Балаклійської громади.

https://t.me/kharkivoda/6095

Без газопостачання залишилась тисяча будинків, повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Департаменті ЖКГ та ПЕК Харківської ОВА.

Мешканців громади, у яких припинилася подача газу ввечері 25 липня, АТ «Харківгаз» просить  самостійно перекрити крани перед газовими приладами до проведення ремонтів газогону.

Водночас тривають роботи з відновлення газопостачання в деокупованих ЗСУ населених пунктах Харківського району. Проводяться ремонти на газорозподільних і будинкових мережах, а також зруйнованих ворогом газогонах.

Відновлювальні роботи будуть продовжуватися до повного пуску газу у всі домоволодіння.

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 3 пожеж в Харкові та області за минулу добу.

 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  газопровод, обстрел, харьков, агрессия россии
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