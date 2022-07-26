Під Харьковом в результат обстрілу пошкоджено газопровід

Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено газопровід середнього тиску, який забезпечує газом одне з сіл Балаклійської громади.
Без газопостачання залишилась тисяча будинків, повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Департаменті ЖКГ та ПЕК Харківської ОВА.
Мешканців громади, у яких припинилася подача газу ввечері 25 липня, АТ «Харківгаз» просить самостійно перекрити крани перед газовими приладами до проведення ремонтів газогону.
Водночас тривають роботи з відновлення газопостачання в деокупованих ЗСУ населених пунктах Харківського району. Проводяться ремонти на газорозподільних і будинкових мережах, а також зруйнованих ворогом газогонах.
Відновлювальні роботи будуть продовжуватися до повного пуску газу у всі домоволодіння.
Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 3 пожеж в Харкові та області за минулу добу.
Комментариев: 0
Тенденція сьогодення – пунктуальність та ґрунтовність. Однак не перегинайте ціпок: це може призвести до конфліктів і суперечок.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Без істотних опадів.
Щороку 26 липня шанувальники першої у світі штучної мови відзначають День есперанто.
влажность:
давление:
ветер: