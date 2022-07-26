26.07.2022 08:43 Рита Парфенова

Харків на ранок 26 липня. Оперативна обстановка від ДСНС

Ворожі обстріли стали причиною 3 пожеж в Харкові та області за минулу добу.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 26 липня.

Близько 13:00 на території Циркунівської громади ворожий снаряд влучив у двоповерховий приватний будинок, який загорівся. Площа пожежі склала біля 150 кв.м. Горіли дах та перекриття. Рятувальники 22-ї Державної пожежно-рятувальної частини загасили вогонь о 14:20.



Вже вранці, близько 04:30, Слобідський район Харкова піддався ракетному обстрілу. Уламок однієї з ракет потрапив на дах одного з автосалонів. Внаслідок цього загорівся гідроізоляційний матеріал покрівлі. Рятувальники прибули вчасно і оперативно загасили пожежу, котра встигла розповсюдитись лише на 2 кв.м.



Близько 04:50 у м. Чугуєві ворожий боєприпас пошкодив газову трубу на вводі у приватний будинок. Утворився вогняний факел, котрий швидко загасили рятувальники з Луганської області, котрі стоять на бойовому чергуванні у Чугуївському районі Харківщини.



Також протягом всього дня проводились аварійно-рятувальні і пошукові роботи на місці зруйнованого рашистами будинку культури у м. Чугуєві. За попередніми даними під завалами можуть перебувати люди. Наразі дані роботи тривають.



Загалом за добу з 25 по 26 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів, з яких:

3 - на ліквідацію пожеж (всі вони спричинені ворожими обстрілами),

2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

3 – на допомогу комунальним службам,

5 – на допомогу населенню,

6 – інші виїзди.



Піротехніки ДСНС ліквідували 28 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Нагадаємо, близько 5 години ранку окупанти завдали ударів по цивільній інфраструктурі Слобідського району Харкова.