26.07.2022 08:29 Рита Парфенова

Окупанти обстріляли один із районів Харкова: інформація ХОВА

Близько 5 години ранку окупанти завдали ударів по цивільній інфраструктурі Слобідського району Харкова.



facebook.com/MNSKHARKIV

Про це голова ХОВА Олег Синегубов повідомив в оперативній інформації на ранок 26 липня, передає РЕДПОСТ.

За його словами, ворог поцілив в автосалон, внаслідок обстрілу горів дах будівлі. Ще кілька снарядів влучили по відкритих територіях.



За передніми даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, постраждалих немає.



У той же час окупанти знову нанесли удари по Чугуєву. Є влучання по критичній інфраструктурі.



Рятувальники продовжують розбирати наслідки вчорашніх руйнувань будинку культури, де в підвалі ще залишилися люди.



По області протягом доби окупанти нанесли удари по Циркунівській громаді, постраждав житловий будинок.



У Балаклійській громаді внаслідок обстрілів росіян також пошкоджений об‘єкт цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 3 пожеж в Харкові та області за минулу добу.