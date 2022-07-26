Окупанти обстріляли один із районів Харкова: інформація ХОВА

Близько 5 години ранку окупанти завдали ударів по цивільній інфраструктурі Слобідського району Харкова.
Про це голова ХОВА Олег Синегубов повідомив в оперативній інформації на ранок 26 липня, передає РЕДПОСТ.
За його словами, ворог поцілив в автосалон, внаслідок обстрілу горів дах будівлі. Ще кілька снарядів влучили по відкритих територіях.
За передніми даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, постраждалих немає.
У той же час окупанти знову нанесли удари по Чугуєву. Є влучання по критичній інфраструктурі.
Рятувальники продовжують розбирати наслідки вчорашніх руйнувань будинку культури, де в підвалі ще залишилися люди.
По області протягом доби окупанти нанесли удари по Циркунівській громаді, постраждав житловий будинок.
У Балаклійській громаді внаслідок обстрілів росіян також пошкоджений об‘єкт цивільної інфраструктури.
Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 3 пожеж в Харкові та області за минулу добу.
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Тенденція сьогодення – пунктуальність та ґрунтовність. Однак не перегинайте ціпок: це може призвести до конфліктів і суперечок.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Без істотних опадів.
Щороку 26 липня шанувальники першої у світі штучної мови відзначають День есперанто.
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