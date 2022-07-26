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26.07.2022  08:29   Рита Парфенова

Окупанти обстріляли один із районів Харкова: інформація ХОВА

Близько 5 години ранку окупанти завдали ударів по цивільній інфраструктурі Слобідського району Харкова.


facebook.com/MNSKHARKIV

Про це голова ХОВА Олег Синегубов повідомив в оперативній інформації на ранок 26 липня, передає РЕДПОСТ.

За його словами, ворог поцілив в автосалон, внаслідок обстрілу горів дах будівлі. Ще кілька снарядів влучили по відкритих територіях.

За передніми даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, постраждалих немає.

У той же час окупанти знову нанесли удари по Чугуєву. Є влучання по критичній інфраструктурі.

Рятувальники продовжують розбирати наслідки вчорашніх руйнувань будинку культури, де в підвалі ще залишилися люди.

По області протягом доби окупанти нанесли удари по Циркунівській громаді, постраждав житловий будинок.

У Балаклійській громаді внаслідок обстрілів росіян також пошкоджений об‘єкт цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 3 пожеж в Харкові та області за минулу добу.

Источник:   ХОВА
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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