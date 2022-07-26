26.07.2022 08:22 Рита Парфенова

У Харкові закрили один із входів у метро

Один із входів до станції Харківського метрополітену тимчасово закритий для пасажирів.

Про це повідомили у Харківському метрополітену, передає РЕДПОСТ,



«Вестибюль №2 на станції «Захисників України» Олексіївської лінії метрополітену тимчасово зачинено для обслуговування пасажирів. Приносимо вибачення за тимчасові незручності!» – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, біля п’ятої години ранку 26 липня ворог знову завдав ракетного удару по місту.