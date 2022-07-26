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26.07.2022  08:22   Рита Парфенова

У Харкові закрили один із входів у метро

Один із входів до станції Харківського метрополітену тимчасово закритий для пасажирів.

Новини Харкова: тимчасово закритий один із входів у метро

Про це повідомили у Харківському метрополітену, передає РЕДПОСТ,

«Вестибюль №2 на станції «Захисників України» Олексіївської лінії метрополітену тимчасово зачинено для обслуговування пасажирів. Приносимо вибачення за тимчасові незручності!» – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, біля п’ятої години ранку 26 липня ворог знову завдав ракетного удару по місту.

Источник:   Харківський метрополітен
 Тэги:  метро, харьков
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