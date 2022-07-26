26.07.2022 08:15 Рита Парфенова

Ракетний обстріл Харкова прокоментував Ігор Терехов

Міський голова закликав усіх харків’ян бути дуже обережними.



РЕДПОСТ

Біля п’ятої години ранку 26 липня ворог знову завдав ракетного удару по місту, передає РЕДПОСТ.



Харківський міський голова Ігор Терехов розповів, куди прилетіли ворожі ракети.



«Опять ночной обстрел города. Прилетело в одну из частей Харькова, что ближе к центру. Традиционно попадание рядом со зданием, которое к военной инфраструктуре не имеет никакого отношения», – сказав він.



За словами мера, поки що невідомо, чи є постраждалі.



«Про жертв пока информации нет. Надеюсь, что пострадавших или погибших не будет», – додав Ігор Терехов.





