Ракетний обстріл Харкова прокоментував Ігор Терехов

Міський голова закликав усіх харків’ян бути дуже обережними.
Біля п’ятої години ранку 26 липня ворог знову завдав ракетного удару по місту, передає РЕДПОСТ.
Харківський міський голова Ігор Терехов розповів, куди прилетіли ворожі ракети.
«Опять ночной обстрел города. Прилетело в одну из частей Харькова, что ближе к центру. Традиционно попадание рядом со зданием, которое к военной инфраструктуре не имеет никакого отношения», – сказав він.
За словами мера, поки що невідомо, чи є постраждалі.
«Про жертв пока информации нет. Надеюсь, что пострадавших или погибших не будет», – додав Ігор Терехов.
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Тенденція сьогодення – пунктуальність та ґрунтовність. Однак не перегинайте ціпок: це може призвести до конфліктів і суперечок.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Без істотних опадів.
Щороку 26 липня шанувальники першої у світі штучної мови відзначають День есперанто.
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