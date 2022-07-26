Адреси видачі гуманітарної допомоги у Харкові на 26 липня

Адреси пунктів видачі «Укрпошти» та «Нової пошти», які працюватимуть сьогодні на видачу гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію.
Гуманітарну допомогу, як і раніше, можна безкоштовно отримати на пунктах видачі «Нової пошти» та «Укрпошти».
Містян просять не створювати черги, це може бути небезпечно.
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Тенденція сьогодення – пунктуальність та ґрунтовність. Однак не перегинайте ціпок: це може призвести до конфліктів і суперечок.
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