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26.07.2022  09:10   Рита Парфенова

Наслідки ракетних прильотів до Харкова 26 липня: фото

Цивільна інфраструктура міста Харкова пошкоджена внаслідок ракетного удару, який російські військові здійснили вранці 26 липня.

/t.me/prokuratura_kharkiv
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, 26 липня близько п’ятої години ранку військові країни-агресора здійснили ракетний удар по Слобідському району міста Харкова.
 
Новини Харкова: наслідки ракетного удару вранці 26 липня
 
Внаслідок обстрілу пошкоджено підприємство, багатоповерховий будинок, автосалон. Декілька ворожих снарядів влучили по відкритій місцевості.
 
Новини Харкова: наслідки ракетного удару вранці 26 липня

Будь-які військові об‘єкти на вказаних територіях відсутні.
 
За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
Новини Харкова: наслідки ракетного удару вранці 26 липня

Наразі тривають першочергові слідчі дії. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.
 
Новини Харкова: наслідки ракетного удару вранці 26 липня

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 3 пожеж в Харкові та області за минулу добу.

 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, прокуратура, агрессия россии
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