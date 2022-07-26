26.07.2022 09:10 Рита Парфенова

Наслідки ракетних прильотів до Харкова 26 липня: фото

Цивільна інфраструктура міста Харкова пошкоджена внаслідок ракетного удару, який російські військові здійснили вранці 26 липня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 26 липня близько п’ятої години ранку військові країни-агресора здійснили ракетний удар по Слобідському району міста Харкова.

Внаслідок обстрілу пошкоджено підприємство, багатоповерховий будинок, автосалон. Декілька ворожих снарядів влучили по відкритій місцевості.





Будь-які військові об‘єкти на вказаних територіях відсутні. Будь-які військові об‘єкти на вказаних територіях відсутні.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).





Наразі тривають першочергові слідчі дії. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області. Наразі тривають першочергові слідчі дії. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 3 пожеж в Харкові та області за минулу добу.