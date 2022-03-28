28.03.2022 12:39 Рита Парфенова

Магистральный газопровод разбомбили в пригороде Харькова

В результате вражеских обстрелов в одном из пригородов Харькова поврежден магистральный газопровод Оператора ГТС Украины.

Как сообщили в АО «Харьковгаз», это привело к прекращению газоснабжения более 4,4 тысяч потребителей, передает РЕДПОСТ.



У поставщика услуги сообщили, что проведение ремонтных работ будет зависеть от хода военных действий в районе повреждения магистрали.



Пока же клиентов компании, которым утром 28 марта перестал поступать природный газ, просят самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами в своих домах.