Магистральный газопровод разбомбили в пригороде Харькова

В результате вражеских обстрелов в одном из пригородов Харькова поврежден магистральный газопровод Оператора ГТС Украины.
Как сообщили в АО «Харьковгаз», это привело к прекращению газоснабжения более 4,4 тысяч потребителей, передает РЕДПОСТ.
У поставщика услуги сообщили, что проведение ремонтных работ будет зависеть от хода военных действий в районе повреждения магистрали.
Пока же клиентов компании, которым утром 28 марта перестал поступать природный газ, просят самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами в своих домах.
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