    
Главная Новости Харькова ЖКХ Магистральный газопровод разбомбили в пригороде Харькова
28.03.2022  12:39   Рита Парфенова

Магистральный газопровод разбомбили в пригороде Харькова

В результате вражеских обстрелов в одном из пригородов Харькова поврежден магистральный газопровод Оператора ГТС Украины.

На Харьковщине поврежден магистральный газопровод

Как сообщили в АО «Харьковгаз», это привело к прекращению газоснабжения более 4,4 тысяч потребителей, передает РЕДПОСТ.
 
У поставщика услуги сообщили, что проведение ремонтных работ будет зависеть от хода военных действий в районе повреждения магистрали.

Пока же клиентов компании, которым утром 28 марта перестал поступать природный газ, просят самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами в своих домах.

Источник:   АО Харьковгаз
 Тэги:  агрессия россии, газопровод, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.03 Дороги и транспорт Поезд Рахов - Харьков задерживается из-за обстрела 28.03 Криминал и происшествия Под Харьковом оккупанты расстреляли автомобиль с трехлетним ребенком 28.03 Криминал и происшествия В Осколе под Харьковом при обстреле погибли семь человек
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 