Под Харьковом оккупанты расстреляли автомобиль с трехлетним ребенком

Расстрелянный автомобиль обнаружили 27 марта на автодороге между с. Шевелевка и с. Гусаровка Изюмского района.
В автомобиле HONDA CRV была погибшая семья: женщина, мужчина и 3-летний ребенок.
По предварительным данным, российские военнослужащие обстреляли автомобиль, в котором находилась семья.
При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры следователями СВ Управления СБ Украины в Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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