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28.03.2022  12:21   Рита Парфенова

Под Харьковом оккупанты расстреляли автомобиль с трехлетним ребенком

Расстрелянный автомобиль обнаружили 27 марта на автодороге между с. Шевелевка и с. Гусаровка Изюмского района.

Под Харьковом оккупанты расстреляли автомобиль с трехлетним ребенком

В автомобиле HONDA CRV была погибшая семья: женщина, мужчина и 3-летний ребенок.

По предварительным данным, российские военнослужащие обстреляли автомобиль, в котором находилась семья.

Под Харьковом оккупанты расстреляли автомобиль с трехлетним ребенком

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры следователями СВ Управления СБ Украины в Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  агрессия россии, прокуратура, харьков
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