28.03.2022 12:21 Рита Парфенова

Под Харьковом оккупанты расстреляли автомобиль с трехлетним ребенком

Расстрелянный автомобиль обнаружили 27 марта на автодороге между с. Шевелевка и с. Гусаровка Изюмского района.

В автомобиле HONDA CRV была погибшая семья: женщина, мужчина и 3-летний ребенок.



По предварительным данным, российские военнослужащие обстреляли автомобиль, в котором находилась семья.





При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры следователями СВ Управления СБ Украины в Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).