28.03.2022 11:52 Рита Парфенова

В Осколе под Харьковом при обстреле погибли семь человек

Следователи управления СБУ в Харьковской области начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как передает РЕДПОСТ со ссылкой на Облпрокуратуру, за сутки обстрелов оккупантами села Оскол в Изюмском районе погибли 7 человек, пятеро ранены.



По данным следствия, 27 марта этого года военнослужащие ВС РФ совершили артиллерийский обстрел с. Оскол Изюмского района Харьковской области.



В результате этого поврежден дом, погибли 4 человека, среди них - 7-летний мальчик. Кроме того, ранение получил 4-летний ребенок.



Также в других частях села при обстреле погибли еще 3 человека, среди которых - 16-летний парень. Четыре человека получили ранения.



Досудебное расследование продолжается.