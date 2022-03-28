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28.03.2022  11:52   Рита Парфенова

В Осколе под Харьковом при обстреле погибли семь человек

Следователи управления СБУ в Харьковской области начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Прокуратура Харьковской области

Как передает РЕДПОСТ со ссылкой на Облпрокуратуру, за сутки обстрелов оккупантами села Оскол в Изюмском районе погибли 7 человек, пятеро ранены.

По данным следствия, 27 марта этого года военнослужащие ВС РФ совершили артиллерийский обстрел с. Оскол Изюмского района Харьковской области.

В результате этого поврежден дом, погибли 4 человека, среди них - 7-летний мальчик. Кроме того, ранение получил 4-летний ребенок.

Также в других частях села при обстреле погибли еще 3 человека, среди которых - 16-летний парень. Четыре человека получили ранения.

Досудебное расследование продолжается.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  агрессия россии, прокуратура, харьков
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