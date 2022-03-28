Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 28 марта

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 16 случаев заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 30 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 306 629 человек. Выздоровело 270 880 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 28 764 человека.
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в четырех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 16 человек (все из Харькова). 6 человек заболели в Красноградском районе, по 4 – в Богодуховском и Купянском.
Комментариев: 0
Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
влажность:
давление:
ветер: