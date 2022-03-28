Харьков обстреляли запрещенным кассетным оружием, – Синегубов

За минувшие сутки зафиксировано около 180 обстрелов противником из РСЗО, в том числе из типа «Смерч».
Подобные кассетные боеприпасы запрещены соответствующими международными договорами. сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.
Всего за сутки 27 марта Харьков и область пережила около 59 артиллерийских и минометных обстрелов. Это районы Салтовки, Алексеевки, Пятихаток, Чугуев, Дергачи.
Вооруженные Силы Украины в Харьковской области по некоторым направлениям перешли в контрнаступление. Мала Рогань полностью находится под контролем наших войск и «зачищена» от оккупантов. Так же и Ольховка. Освобождена от врага Гусаровка возле Балаклеи.
Ожесточенные бои с оккупантами продолжаются в Изюме.
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Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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