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28.03.2022  10:32   Рита Парфенова

Харьков обстреляли запрещенным кассетным оружием, – Синегубов

За минувшие сутки зафиксировано около 180 обстрелов противником из РСЗО, в том числе из типа «Смерч».


Фото из открытых источников

Подобные кассетные боеприпасы запрещены соответствующими международными договорами. сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.

Всего за сутки 27 марта Харьков и область пережила около 59 артиллерийских и минометных обстрелов. Это районы Салтовки, Алексеевки, Пятихаток, Чугуев, Дергачи.

Вооруженные Силы Украины в Харьковской области по некоторым направлениям перешли в контрнаступление. Мала Рогань полностью находится под контролем наших войск и «зачищена» от оккупантов. Так же и Ольховка. Освобождена от врага Гусаровка возле Балаклеи.

Ожесточенные бои с оккупантами продолжаются в Изюме.

Источник:   Телеграм Олега Синегубова
 Тэги:  агрессия россии, хова, харьков
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