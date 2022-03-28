28.03.2022 10:32 Рита Парфенова

Харьков обстреляли запрещенным кассетным оружием, – Синегубов

За минувшие сутки зафиксировано около 180 обстрелов противником из РСЗО, в том числе из типа «Смерч».



Фото из открытых источников

Подобные кассетные боеприпасы запрещены соответствующими международными договорами. сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.

Всего за сутки 27 марта Харьков и область пережила около 59 артиллерийских и минометных обстрелов. Это районы Салтовки, Алексеевки, Пятихаток, Чугуев, Дергачи.



Вооруженные Силы Украины в Харьковской области по некоторым направлениям перешли в контрнаступление. Мала Рогань полностью находится под контролем наших войск и «зачищена» от оккупантов. Так же и Ольховка. Освобождена от врага Гусаровка возле Балаклеи.



Ожесточенные бои с оккупантами продолжаются в Изюме.