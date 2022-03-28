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28.03.2022  10:00   Рита Парфенова

Медицина в Харькове: как попасть на прием к врачу и получить рецепт

Пациенты могут обратиться к любому врачу, доступному в регионе.


Фото из открытых источников

запись к терапевту

Об этом сообщили в Департаменте цифровой трансформации, акцентируя внимание на том, что для получения консультации семейного врача, терапевта или педиатра декларация отныне не обязательна, передает РЕДПОСТ.

Кроме того, граждане, не имеющие возможности или острой необходимости идти на прием в медучреждение, могут записаться на онлайн-прием. Сделать это можно через приложение или на сайте helsi.me, выбрав подходящий раздел «Онлайн-консультации». Также отныне необязательны направления к узкопрофильным специалистам.

В департаменте отметили, что аптеки принимают как бумажные, так и электронные рецепты, в том числе на медикаменты по программе «Доступные лекарства», которые также можно получить на онлайн-приеме. Выписать рецепт может, как обычно, терапевт, педиатр или семейный врач; Первый рецепт на инсулин – исключительно эндокринолог. По рецептам все инсулины сейчас бесплатны.

Источник:   ХГС
 Тэги:  врач, медицина, прием, харьков
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